AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING SI RIVOLGE ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER PREPARARE LA SUA LOTTA CONTRO IL DOPING

L’Agenzia mondiale antidoping (WADA) afferma che sta esplorando l’uso dell’intelligenza artificiale (AI) come mezzo per intensificare la sua lotta contro il doping. Olivier Niggli, direttore generale della WADA, ha detto: “stiamo valutando l’applicazione dell’intelligenza artificiale in futuro per identificare atleti sospetti dopati”.

Gli atleti, i cui passaporti biologici sono stati segnalati dall’IA, non avrebbero affrontato immediatamente procedure disciplinari, ma piuttosto servire come strumento di targeting, notificando all’agenzia dove dovrebbe concentrare le proprie risorse di test.

“C’è un sacco di dati che vengono raccolti nell’anti-doping – sia attraverso i passaporti [dell’atleta biologico], attraverso i test, attraverso i risultati degli atleti. Se riesci a creare un sistema che utilizzi in modo significativo questi dati, penso che tu possa creare strumenti molto potenti ” , ha aggiunto Niggli.

Niggli ha anche suggerito la possibilità della tecnologia che consente alla WADA di analizzare i dati in modo retrospettivo.

“Spero che tra cinque anni saremo molto più bravi nell’analizzare tutti i dati che abbiamo già e che sono già stati raccolti. È un mondo complesso che richiede risposte complesse. ”

