Africa, World Economic Forum: Centinaia di persone protestano contro la violenza di genere

Decine di persone hanno manifestato in Sud Africa mentre è in corso il Forum economico mondiale a Città del Capo, in un crescente allarme per la violenza di genere nel paese.

Circa 500 manifestanti – principalmente giovani donne – si sono radunati davanti alla sede della conferenza, dove i leader del governo e degli affari sono riuniti per la riunione di tre giorni, nel tentativo di attirare l’attenzione sui recenti stupri e omicidi.

La manifestazione è stata provocata da due recenti omicidi considerando che il paese è visto come uno dei luoghi più pericolosi del mondo, per le donne.

