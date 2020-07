Africa occidentale, operatori sanitari in pericolo quotidiano

Tempo di lettura: 1 minuto

Gli operatori sanitari in diversi paesi dell’Africa occidentale affermano è stato difficile prevenire la diffusione del virus, fornendo allo stesso tempo salute e riproduttiva salvavita.

L’UNFPA sta lavorando con il partner per raggiungere paesi con servizi di salute riproduttiva con risorse insufficienti. A maggio, il partner ha annunciato un contributo di $ 4,6 milioni per sostenere il lavoro dell’UNFPA. I fondi serviranno a sostenere i servizi sanitari per madri e neonati in Benin, Guinea e Togo, raggiungendo almeno 350.000 donne e neonati.

Le donne in cerca di servizi sanitari stanno anche evidenziando la necessità di dispositivi di protezione e misure di controllo delle infezioni.

Gli operatori sanitari stanno inoltre sollevando bandiere rosse sulla necessità di misure e forniture per il controllo delle infezioni.

“Gli esperti temono che le donne possano anche diffidare di cercare servizi sanitari, il che potrebbe mettere in pericolo la loro salute e la loro vita in caso di gravi problemi di salute.

L’UNFPA sta lavorando a stretto contatto con i sistemi sanitari in tutta la regione per distribuire ostetriche e rafforzare la capacità di erogare assistenza sanitaria.

L’UNFPA sta inoltre distribuendo DPI e altri supporti critici. Questi sforzi sono fondamentali per il mantenimento delle operazioni nei reparti di maternità e in altre strutture sanitarie riproduttive.

