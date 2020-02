Africa, le piaghe delle locuste in agricoltura

Tempo di lettura: 2 minuti

Centinaia di miliardi di locuste in sciami delle dimensioni di grandi città stanno devastando le colture lungo il loro cammino in Africa. È il peggior focolaio in 25 anni in Etiopia. In Kenya è il peggiore degli ultimi sette decenni.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura definisce la situazione nel Corno d’Africa “estremamente allarmante”; stima che, uno sciame copre un chilometro quadrato e può mangiare tanto cibo in un giorno di 35.000 esseri umani . Gli agricoltori in tutta l’Africa orientale ora affrontano la carenza di cibo, poiché la peste consuma entrambe le colture nei campi e nei depositi.

Le locuste sono in realtà tipi speciali di cavallette note per la loro gregarietà, e non in senso positivo. Circa 20 specie delle 7000 varietà di cavallette conosciute si trasformano in quello che è noto come fenotipo gregario, il che significa che i loro corpi cambiano realmente mentre socializzano in sciami.

Normalmente solitario (una parola che i biologi delle locuste hanno inventato, tra l’altro), cambiano colore e fanno crescere i muscoli più grandi mentre si riuniscono in nuvole enormi, rotolando attraverso paesaggi e colture devastanti.

Il tipo di locusta del deserto che attualmente affligge l’Africa orientale è infatti chiamato per questa tendenza a socializzare: Schistocerca gregaria.

Ma perché la locusta del deserto diventa gregaria, quando la stragrande maggioranza delle specie di cavalletta rimane solitaria? Ciò potrebbe avere a che fare con gli ambienti asciutti che queste specie chiamano casa.

Le locuste del deserto depongono le uova solo su terreno umido, per evitare che si secchino. Quando arrivano forti piogge per saturare il deserto, le locuste si riproducono come matti e riempiono il terreno con le loro uova, forse 1.000 per metro quadrato di terreno . Quando quelle uova si schiuderanno, avranno molta vegetazione da mangiare, finché le cose non si asciugheranno di nuovo.

Le locuste solitarie evitano di mangiare piante tossiche mentre le ‘gregarie’ sono in realtà attratte dall’odore di iosciamina, un alcaloide tossico trovato nelle piante locali.

L’acqua, un altro fattore critico della biologia delle locuste, aiuta anche a spiegare perché le cose sono così brutte in Africa in questo momento.

Nel 2018, le forti piogge che bramano le locuste vennero con due cicloni, a maggio e ottobre, che fecero sbarcare quasi nello stesso posto nella penisola arabica meridionale. Solo la tempesta di maggio ha scaricato acqua perché la vegetazione del deserto potesse crescere per sei mesi, il che è abbastanza lungo perché due generazioni di locuste possano apparire ed esplodere le loro popolazioni, in fretta.

Questo boom demografico si è sviluppato nei remoti deserti dell’Oman, lontano dagli umani che potrebbero vedere la crescente minaccia.

Lo Yemen, devastato dalla guerra, non aveva più i mezzi per dispiegare gli equipaggi appositamente addestrati che spruzzano comuni pesticidi che uccidono gli insetti nel giro di poche ore.

