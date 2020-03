Afghanistan, Zafferano di qualità pronto a ravvivare le esportazioni

Tempo di lettura: 1 minuto

Lo zafferano, la spezia più costosa del mondo, offre un grande potenziale per i produttori e gli esportatori afgani. Lo sviluppo di un marchio coerente per la qualità è la chiave per sbloccare una corsa all’oro rosso, un settore prioritario della strategia nazionale di esportazione dell’Afghanistan.

‘La gestione della qualità è un problema complesso e rapido. La diffusione delle informazioni a Dari aiuterà immensamente gli agricoltori e gli esportatori “, ha dichiarato Dorothy Tembo, direttore esecutivo ad interim dell’ITC. “Ciò è essenziale perché lo zafferano è un settore con un elevato potenziale di creazione di posti di lavoro per donne e giovani, soprattutto nelle zone rurali”.

La nuova guida allo zafferano in lingua Dari, chiamata “A colpo d’occhio – Red Gold Rush: gestione della qualità dello zafferano per le esportazioni afghane”, sintetizza come costruire un settore dello zafferano di qualità per i mercati in Europa, India e Cina. Fornisce sia informazioni tecniche concise sia raccomandazioni politiche.

L’Afghanistan National Standards Authority e ITC hanno lanciato la guida a Kabul come parte della spinta a produrre zafferano di alta qualità, con formazione su ISO 22000 (Food Safety Management) e ISO 19011 (Auditing Management Systems) per produttori locali, esportatori, associazioni e funzionari governativi. Il rispetto degli standard ISO è un prerequisito per entrare in mercati redditizi dello zafferano.

Fonte : Intracen . org