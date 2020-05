Advanced Projects Bureau

Tempo di lettura: 2 minuti

L’Agenzia per i progetti di ricerca avanzata della difesa ( DARPA ) sta investendo nello sviluppo di armi laser ad alta potenza montate su caccia a reazione o aerei di trasporto di medie dimensioni sono chiamate “sistemi di difesa laser ad area ad alta energia” (HELLADS).

Questa arma laser può distruggere i missili in arrivo a decine di chilometri di distanza. Al momento, le armi laser ad alta potenza che sono sufficienti per distruggere i missili in arrivo sono molto grandi e possono essere trasportate solo da aerei di grandi dimensioni. Ad esempio, il laser aereo sviluppato dalla US Missile Defense Agency è adatto per essere installato su un aereo cargo Boeing-747 per tracciare e distruggere i missili balistici in arrivo durante la propulsione .

Ora, la Vision Research and Planning Agency del Dipartimento della Difesa è riuscita a ridurre le dimensioni dell’hardware di quest’arma in modo che possa essere montata sotto le ali di un jet da combattimento o trasportata su un aereo per distruggere missili terra-aria, aria-aria e razzi Granata a propulsione .

HELLADS, incluso il sistema di raffreddamento , pesa 750 kg e occupa solo due metri cubi di spazio, equivalente al volume di un grande frigorifero.

Il team di progettazione guidato da Woodbury, insieme a General Atomics, ha realizzato un prototipo in grado di produrre un fascio di 1 chilowatt. Il team di progettazione spera che entro la fine di quest’anno verrà completata e testata un’arma prototipo da 15 chilowatt, mentre nel 2007 verrà completato un prototipo in scala reale con un raggio da 150 chilowatt.

I laser liquidi possono emettere un raggio continuo, ma richiedono un grande sistema di raffreddamento. I laser a stato solido sono altamente efficienti, ma non possono essere raffreddati allo stesso modo. L’obiettivo dell’esercito americano è quello di combinare le capacità di dissipazione del calore dei laser a stato solido e liquidi. ”

Il sistema di sensori di intelligenza del segnale di terra è stato proposto e sviluppato da DARPA e BAE Systems è l’appaltatore principale.

Il sistema utilizza più apparecchiature di ricognizione / interferenza del segnale per rilevare, identificare e interferire con le radiazioni di radiofrequenza nemiche sul campo di battaglia, evitando al contempo interferenze con i sistemi di comunicazione e radar militari e civili amichevoli. È possibile utilizzare più sensori per localizzare le fonti di radiazioni nemiche attraverso la rete .

Il sistema può essere in stato di sospensione quando non in uso. Nella dimostrazione, l’UAS era dotato di un sensore che pesava solo 22 libbre (circa 10 chilogrammi) e lanciato e recuperato da diverse posizioni per simulare situazioni di combattimento reali. Dopo il lancio, l’UAV ha raggiunto una velocità massima di oltre 30 nodi (55,6 km / h) ad una velocità del vento da 10 a 20 nodi (18,5 a 37 km / h) e ha volato autonomamente sotto la supervisione di una stazione di terra portatile Atterraggio in un punto predeterminato (la precisione dell’atterraggio è migliore di 1 metro).

Dopo l’atterraggio, il sensore “branco di lupi” a bordo ha iniziato a funzionare e ha rilevato con successo un radar di minaccia simulato. L’UAS utilizzato nella dimostrazione ha una durata della batteria di oltre 1 ora e può essere distribuito, ridistribuito e, se necessario, recuperato il sensore “branco di lupi”. È una varietà di opzioni per trasportare il sensore ed eseguire missioni in ambienti urbani e remoti nei campi di battaglia uno.

