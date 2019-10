Adrenalina in sport rischiosi

Tempo di lettura: 3 minuti

Le persone dipendenti da adrenalina negli sport di rischio sono aumentati, rispetto agli anni precedenti, causa anche i social net che spingono al’ narcisismo’ e all’egocentrismo. Il rilascio di adrenalina attiva una serie di meccanismi biologici molto raffinati, con la quale promuove le nostre reazioni.

L’adrenalina ha anche una caratteristica ben nota, quella della dilatazione dei vasi sanguigni e aumento della frequenza cardiaca. Questo accade per una ragione molto specifica: pompare più sangue in modo che più ossigeno arrivi nei nostri muscoli e quindi avere molta più forza e maggiore capacità di reazione.

A volte un’improvvisa, ma intensa scarica di adrenalina è sufficiente per portare una valanga di globuli rossi ricchi di ossigeno alle gambe e alle braccia. È allora che ci sentiamo più forti che mai.

Allo stesso tempo, e questo è anche interessante, il cervello ordinerà al sistema immunitario di rilasciare grandi quantità di dopamina e le endorfine analgesici. Tutto ciò ci permetterà di non provare dolore se siamo feriti.

Ci sono persone che si rivolgono al lato più pericoloso degli sport rischiosi.

Ci sono quelli che conducono comportamenti limitanti e azioni in cui mettono a rischio la vita. Dietro questo tipo di comportamento che molti di noi hanno visto in alcune situazioni, a volte c’è qualcosa di più della semplice ricerca del piacere e dell’avventura. Questo intenso picco di adrenalina che queste persone provano serve anche a riempire un vuoto, a rinforzare un senso o mascherare un’emozione. Quando pensiamo a un tossicodipendente, visualizziamo quasi immediatamente una persona che consuma determinate droghe e lo fa per dipendenza (non tanto per cercare piacere quanto per eliminare il malessere). Tuttavia, qualcosa di cui non sempre si parla è che l’adrenalina e questa costante ricerca di sperimentare rischi di sentirsi vivi rappresentano, allo stesso tempo, un tipo molto specifico di dipendenza.Quando una persona ha bisogno di sentire l’aumento quotidiano di adrenalina, mettendo a rischio la propria vita, ci troviamo di fronte a un comportamento di dipendenza.

D’altro canto, come con altre sostanze che creano dipendenza, è normale chea poco a poco senta il bisogno di “dosi” più grandi di provare gli stessi effetti di prima.

Il corpo sviluppa gradualmente una tolleranza. Pertanto, sentiamo il bisogno di cercare esperienze più rischiose, comportamenti più estremi per ottenere la stessa sensazione. È anche necessario differenziare un atleta che svolge una pratica di rischio con responsabilità e professionalità di una persona che, facendo la stessa cosa, non è in grado di pensare o riflettere sulle conseguenze dei propri atti. In questo senso, dobbiamo pensare che il tossicodipendente cerchi solo di soddisfare un bisogno biologico.

Adrenalina e stress cronico

Abbiamo già visto che l’adrenalina può diventare un tipo di dipendenza molto specifico. Ora, è interessante anche ricordare un altro aspetto molto negativo dell’adrenalina. Un aspetto che a poco a poco, giorno dopo giorno, facilita la costruzione di uno stress cronico.

Questo termine, “stress cronico”, è il risultato diretto delle nostre continue pressioni e tensioni, che non ci fermiamo al momento giusto o che non gestiamo correttamente.

Questa condizione è il risultato diretto dell’accumulo di due ormoni nel sangue: adrenalina e cortisolo.

Quando attraversiamo situazioni che ci causano disagio, che ci infastidisce, che influenzano il nostro equilibrio fisico ed emotivo, il nostro cervello le interpreta come un pericolo, come punto di riferimento contro cui reagire. Questo è dove appare l’adrenalina. Ed è anche quando noi, sentendo questa serie di minacce, dovremmo essere in grado di agire in modo efficiente. Tuttavia, non sempre ci riusciamo. E da allora in avanti l’adrenalina si accumula e provoca cambiamenti nel nostro corpo (ipertensione, tachicardia, cattiva digestione …).

Perdiamo la nostra salute e mettiamo a rischio la nostra vita. Quindi, non è qualcosa, non è qualcosa che possiamo trascurare, non è qualcosa che può essere ritardato per domani o la prossima settimana …

In conclusione, potremmo dire che “l’adrenalina” svolge la sua funzione “magica” dal ciò viene rilasciato in un modo specifico e specifico. È in queste situazioni che agisce come un impulso vitale per aiutarci a reagire, per tenerci al sicuro, per migliorare la nostra capacità di adattamento a determinate situazioni. Tuttavia, se cerchiamo il suo effetto quotidiano o lascia che la tensione e le paure si accumulino costantemente dentro di noi, l’adrenalina agirà nel peggiore dei modi: rubare la nostra salute. Riferimenti:

