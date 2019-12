Abu Dhabi, Un murale di 2.000 metri quadrati

Tempo di lettura: 1 minuto

Eduardo Kobra è uno dei più famosi artisti di graffiti al mondo. I suoi murales, di cui ce ne sono migliaia, sono stati esposti in oltre 40 paesi in cinque continenti. Ha anche una grande base di fan online, con quasi un milione di follower su Instagram.

