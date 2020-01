Abito blu uomo: Quali scarpe abbinare

Tempo di lettura: 3 minuti

L’abito blu è considerato tra i vestiti eleganti uomo, un trend moderno,che rispetto al classico vestito nero, da un tocco di freschezza ,ravvivando la propria immagine con la possibilità di essere indossato in qualsiasi occasione.



La tonalità dell’abito blu uomo, quando si parla di abiti da cerimonia, ben si sposa con la stagione estiva, soprattutto se realizzato con tessuti pregiati italiani come lino o cotone, come quelli confezionati dalla nostra sartoria, sempre sinonimo di eccellente qualità.

I nostri abiti blu, sono capi di eccellente qualità, e sono proposti in diversi tonalità come l’abito cerimonia uomo damascato blu o l’abito uomo bluette damascato, oppure l’ abito uomo blu petrolio fino al più ricercato vestito blu elettrico.

Che scarpe abbinare a dei completi blu uomo?

Abbinare le scarpe giuste a dei vestiti eleganti uomo giovanili, è importante per avere un outfit elegante e trendy.

Ecco una selezione di scarpe blu che potete abbinare ai nostri completi blu uomo:

Per abito blu uomo o abito bluette:

scarpe cerimonia damascato

–scarpe cerimonia damascato blu grigio, realizzate in vera pelle e adatte alle cerimonie più importanti, ben si adattano per la propria raffinatezza e l’effetto damascato al vestito blu scuro.

–scarpa cerimonia vernice blu Oxford ,realizzata artigianalmente con suola in cuoio e verniciata di blu per un effetto lucido che la rende elegante e raffinata, è una buona alternativa per un vestito uomo blu damascato.

Per l’abito blu petrolio con strass:

scarpe cerimonia vera pelle

–scarpa cerimonia onda blu con strass , la scarpa più adatta per questo abito uomo blu scuro, il modello Oxford presentato, è realizzato in vernice e stampa onda blu posteriore in corrispondenza dell’allacciatura ed è impreziosita da un brillantino laterale che richiama quelli posti sulla cravatta del completo blu uomo.

–scarpe cerimonia pelle nera , la derby lucida nera realizzata in vera pelle, è la classica scarpa da cerimonia ,immancabile nel guardaroba di un uomo e siadatta bene al completo uomo blu, rendendolo elegante e raffinato. Viene usata con completi blu per eventi di gala e cerimonie.

Per il vestito blu elettrico:

scarpe cerimonia blu elettrico

–scarpe cerimonia bluette lucido, questo modello Derby in pelle lucida con effetto onda color bluette, presenta una colorazione vivace che si sposa alla perfezione ad un abito blu elettrico uomo, pur mantenendo l’eleganza per le occasioni più formali.

–scarpa cerimonia pelle onda blu , un modello Oxford di scarpe blu elettrico in pelle lucida con effetto onda, texture giovanili e motivo punzonato lungo le cuciture. Lo stile minimal la rende adatta per tutte le occasioni, sia formali che più casual, adatta ad un abito uomo blu elettrico.

Fonte : sartoriamobilia.com

il mondo della scarpa da uomo è fatto di numerose sfaccettature.

I due grandi gruppi in cui si dividono i modelli di scarpe da uomo eleganti sono: stringate e non (tra cui rientra chiaramente il mocassino), ma proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Scarpe eleganti da cerimonia: i modelli

Tra i vari modelli di scarpe uomo eleganti troviamo le scarpe Oxford e Derby:

-Scarpa Oxford uomo : (detta anche Francesina), ha l’allacciatura chiusa, non si intravede quindi lo spazio sotto i lacci, è considerata più elegante e destinata all’utilizzo formale. La base dell’allacciatura presenta una cucitura orizzontale (cucitura non presente nel modello Derby).

Scarpe Oxford

-Scarpa Derby : queste scarpe nere eleganti presentano un’allacciatura “aperta”, con meno fori di passaggio e la parte sottostante ai lacci visibile, elemento che la rende quindi meno formale rispetto ad una scarpa Oxford a causa anche della porzione di calza più a vista.

Il Broguering, ognuno con il suo stile!

Particolarizzano questi due modelli di scarpa uomo, i processi decorativi che possono essere applicati, per esempio il Broguering che prevede la punzonatura delle calzature uomo sulla superficie in modo da creare un disegno.

Scarpe derby Brogue

Tra le SCARPE BROGUE se ne distinguono a sua volta diverse tipologie in base al motivo che viene realizzato tramite foratura.

Si definisce FULL BROGUE una calzatura che presenta sulla superficie un disegno realizzato tramite punzonatura e la forma di W (detta anche Coda di rondine o Wingtip) sempre forata sulla mascherina.

Se il disegno a forma di rondine realizzato con forellini prosegue lungo i lati della scarpa, si chiamerà LONG WING BROGUE.

Con SEMI BROGUE si identifica una calzatura con un disegno punzonato in punta, con una fascia orizzontale di buchi sopra.

La QUARTER BROGUE invece ,presenta solo la fascia orizzontale di forellini in punta.

Con qualche informazione in più adesso sembrerà di guardare le scarpe eleganti uomo con occhi diversi e di recepirne il senso nascosto. Non sarà più “soltanto” la scelta di una scarpa, ma un vero e proprio elemento da selezionare accuratamente.

Shamira Olef – reporter / Luxury lifestyle dedicated to excellence, well-being, green themes, art, creativity, innovation and sustainable development – Mail, redazione@reporterspress.it