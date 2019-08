A Last Line of Defence: A Strategy for Europe to Preserve the Iran Nuclear Deal

I tentativi dell’Europa di limitare l’effetto delle sanzioni ripristinate dagli Usa hanno avuto finora risultati trascurabili. A un anno dal ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare iraniano i rapporti Ue-Iran sono incerti.

L’Iran ne ha preso nota e ha ridotto il suo impegno a ottemperare agli obblighi relativi al nucleare.

Ma non tutto è perduto.

L’Europa ha ancora qualche possibilità di impedire la fine dell’accordo, fine che rappresenterebbe un grave danno per il regime di non proliferazione e per la stabilità in Medio Oriente.

L’Europa deve delegittimare una politica volta a un cambio di regime o alla destabilizzazione, facilitare l’interscambio commerciale Ue-Iran, assistere maggiormente l’iraniano medio, reagire alle sanzioni extraterritoriali statunitensi e sostenere con forza una iniziativa diplomatica a favore dell’accordo sul nucleare iraniano sia Teheran che a Washington.

Autori: Riccardo Alcaro, Andrea Dessì

Fonte: iai.it

Reporters Freelance in the world

redazione@reporterspress.it