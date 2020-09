Viaggio segreto in Corea del drone Stealth RQ-170

Tempo di lettura: 3 minuti

Il Lockheed Martin RQ-170 Sentinel è un veicolo aereo senza pilota americano (UAV) sviluppato da Lockheed Martin e gestito dalla United States Air Force per la Central Intelligence Agency (CIA). Mentre l’USAF ha rilasciato alcuni dettagli sul design o sulle capacità dell’UAV, gli analisti della difesa ritengono che si tratti di un aereo invisibile dotato di apparecchiature di ricognizione aerea . Alcune immagini e dettagli sull’aereo sono stati rilasciati dopo che l’ Iran ha catturato un RQ-170 nel 2011.

Il 30 ° squadrone di ricognizione gestisce le sentinelle RQ-170. Questo squadrone, che ha sede presso l’ aeroporto Tonopah Test Range in Nevada, è stato attivato il 1 ° settembre 2005. Le sentinelle RQ-170 sono state dispiegate in Afghanistan, dove uno è stato avvistato all’aeroporto internazionale di Kandahar alla fine del 2007.

Questo avvistamento e Lo status segreto della Sentinel all’epoca, portò Bill Sweetman a soprannominarlo la “Bestia di Kandahar”.

L’UAV viene schierato in Afghanistan, nonostante i talebaninon avendo radar, ha portato alla speculazione che l’aereo fosse usato per spiare il Pakistan o l’Iran: “Phil Finnegan, un analista UAV presso il Gruppo Teal, una società di consulenza aerospaziale, suggerisce che le capacità invisibili vengano utilizzate per volare nei paesi vicini. L’Iran ha una forza aerea e un sistema di difesa aerea che richiederebbe una tecnologia invisibile per penetrare “.

Nel dicembre 2009, la Corea del Sud s’ JoongAng quotidiano giornale ha riferito che l’RQ-170 Sentinel è stato test-volato in Corea del Sud negli ultimi mesi e che ci si aspettava che sarebbero stati distribuiti in modo permanente nel 2010 per sostituire Lockheed U-2 velivoli da ricognizione operanti dalla base aerea di Osan .

In risposta a questo rapporto, Bill Sweetman ha sostenuto che gli schieramenti del Sentinel in Afghanistan e Corea del Sud sono stati probabilmente intrapresi per monitorare i programmi missilistici balistici del Pakistan e della Corea del Nord.

Nell’agosto 2010, l’Aviation Week ha riferito che gli RQ-170 erano stati o stavano per essere ridistribuiti in Afghanistan e che gli UAV erano stati dotati di una capacità video full motion.

Le missioni svolte da questi aerei includevano il volo di dozzine di sortite ad alta quota sul Pakistan per monitorare un complesso nella città di Abbottabad dove si credeva vivesse Osama bin Laden .

Il 2 maggio 2011, almeno un RQ-170 ha monitorato l’area mentre elementi del gruppo di sviluppo della guerra speciale navale degli Stati Uniti hanno lanciato un assalto al composto che ha provocato la morte di bin Laden.

L’aereo ha fornito il filmato dell’attacco che è stato visto in diretta dal presidente Barack Obamaei suoi consiglieri senior per la sicurezza nazionale.

L’RQ-170 ha anche monitorato le trasmissioni radio militari pakistane nell’area per avvertire della risposta all’attacco.

Il 27 maggio il Los Angeles Times ha riferito che i funzionari pakistani erano “allarmati” dall’uso dell’RQ-170 sul loro paese poiché i droni sono “progettati per eludere radar e altri sistemi di sorveglianza e possono essere usati come spia aereo”.

Nell’ottobre 2012 un RQ-170 è stato utilizzato per condurre una valutazione del danno della bomba per un lancio di prova di una bomba Massive Ordnance Penetrator da un bombardiere stealth Northrop Grumman B-2 Spirit .

Il 4 dicembre 2011, i media hanno affermato che l’unità di guerra elettronica dell’esercito iraniano aveva abbattuto un RQ-170 che violava lo spazio aereo iraniano lungo il suo confine orientale ignorando i suoi controlli, e aveva catturato il UAV leggermente danneggiato.

Il 6 dicembre, i funzionari statunitensi hanno riconosciuto che un drone si è schiantato nello spazio aereo iraniano o nelle sue vicinanze e che apparteneva alla CIA e non all’ISAF, come precedentemente affermato.

L’8 dicembre il governo iraniano ha pubblicato le riprese di un RQ-170 catturato.

Dopo aver esaminato il video l’8 dicembre, i funzionari statunitensi hanno confermato che il drone era autentico.

Nell’aprile 2012, il generale Amir Ali Hajizadeh , il comandante della divisione aerospaziale del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche , affermò che l’Iran aveva decodificato l’RQ-170 e stava costruendo una copia dell’UAV. Ha anche affermato che i dati venivano recuperati dall’RQ-170 catturato.

L’ agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim dell’Iran ha riferito nel settembre 2016 che un UAV di nome Saegheh, simile nell’aspetto all’RQ-170 Sentinel, era stato costruito. Si diceva che fosse in grado di trasportare quattro bombe a guida di precisione ; l’intervallo non è stato dichiarato.

