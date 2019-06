75 per cento dei bambini rohingya nati in ripari di bambù non sicuri e non sani

Si stima che il 75% dei bambini Rohingya nascano nei rifugi di bambù non sicuri e non sanitari in cui vivono i rifugiati, sulla base di una valutazione di Save the Children da Cox’s Bazar in Bangladesh. Le nascite domestiche in tali condizioni mettono a rischio la vita della madre e del bambino. Save the Children avverte che centinaia di madri e bambini nei campi profughi potrebbero morire quest’anno per cause interamente prevenibili se le madri non ricevono un’adeguata assistenza sanitaria materna.

I dati del Centro di assistenza sanitaria primaria di Save the Children (PHCC) da luglio 2018 ad aprile 2019 mostrano che delle 400 nascite previste in una comunità di circa 20.000 persone [1] , solo 119 bambini sono stati consegnati in modo sicuro nella salute adeguatamente attrezzata di Save the Children impianto, con le nascite rimanenti che si svolgono a casa.

La valutazione di Save the Children arriva mentre UNFPA (Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione) e CDC (Center for Disease Control) rilasciano congiuntamente nuovi dati dai campi profughi Rohingya, che stimano che per ogni 100.000 nascite, 179 madri muoiono per cause prevenibili legate alla gravidanza e parto – quasi due volte e mezzo più alto rispetto all’obiettivo mondiale per la mortalità materna di meno di 70 per 100.000 nati vivi [2] .

Preoccupante, lo studio UNFPA / CDC ha anche rilevato che la metà di tutte le morti materne nei campi avviene a casa. Ciò significa che le madri non hanno ricevuto cure di emergenza che avrebbero potuto salvare la vita. Save the Children ha sentito in modo aneddotico che alcune famiglie non cercano assistenza durante le complicazioni della gravidanza perché temono la sterilizzazione o l’infanticidio in base alle loro esperienze in Myanmar e preferiscono mantenere la donna a casa a tutti i costi. Gli operatori sanitari devono guadagnarsi la fiducia di questa comunità in modo che le future mamme ricevano le cure di cui hanno bisogno quando ne hanno bisogno.

Le nascite domestiche mettono a serio rischio la vita di mamma e bambino, dato che gli assistenti al parto inesperti spesso non sono in grado di identificare o gestire le emergenze in tempo e non sono a conoscenza di condizioni preesistenti con madri come ipertensione, diabete, anemia e malnutrizione, che può portare a complicazioni durante il parto. Inoltre, le cattive pratiche igieniche possono portare a gravi infezioni per madri e neonati.

Il tasso di mortalità materna dipinge un quadro fosco delle condizioni non igieniche in cui molte ragazze e donne nei campi consegnano i loro bambini. Mostra anche che, nonostante la disponibilità di cure prenatali, di consegna e postnatali gratuite, è necessario lavorare di più per smantellare le barriere e incoraggiare le future mamme e le loro famiglie ad accedere all’assistenza sanitaria.

Le circostanze in cui le madri partoriscono nei campi dei Rohingya devono migliorare rapidamente per salvare vite umane. Ecco perché Save the Children chiede:

30 anni * Kortiza è una singola madre rifugiata Rohingya che vive in un campo a Cox’s Bazar. Tutti tranne uno dei suoi quattro figli sono stati consegnati a casa. Quando era incinta del suo figlio più piccolo, suo marito l’ha lasciata. Alcuni mesi dopo, quando era entrata in travaglio, era sola con nessuno che l’aiutasse.

* Kortiza ha detto a Save the Children:

“Quando stavo dando alla luce questo bambino, i dolori arrivavano ogni 2-3 ore, ma non riuscivo a spingere. Avevo paura perché ero da solo e non avevo nessuno che mi aiutasse con la nascita. Quando ero incinta qui [nel campo], una donna di Save the Children stava facendo visite a domicilio. Mi ha parlato delle strutture e dei medici della clinica qui e mi ha dato un token e mi ha detto di venire quando era ora di partorire. Ho raggiunto la clinica di Save the Children da casa mia. Mi ci sono voluti circa 40 minuti con il dolore. Potrebbe essere stato molto più lungo per tutto quello che so.

“Se partorissi in casa non avevo l’ostetrica, nessuno strumento per aiutare, nessuno per tagliare il cavo, nessuno per pulire il posto in seguito. Ora vorrei suggerire ad altre madri che dovrebbero usare tutti i servizi qui. Suggerirei anche il prenatale. Userò i servizi post-natale – il mio bambino avrà le vaccinazioni a tre mesi e la farò controllare. Conosco anche i servizi di pianificazione familiare per prevenire le gravidanze, sono buone “.

Il Dott. Golam Rasul, responsabile del programma sanitario senior per la risposta di Rohingya di Save the Children, ha dichiarato:

“La storia di Kortiza non è unica. Le donne incinte nei campi profughi affrontano tremende sfide e ostacoli all’accesso a cure materne e neonatali adeguate. Oltre ad affrontare le pratiche tradizionali che mantengono molte donne Rohingya in casa durante e dopo la nascita, dobbiamo investire in cure più specializzate per le complicazioni materne e per la cura di neonati piccoli, prematuri o malati. Questo potrebbe aiutare a salvare centinaia di vite mentre questa crisi si protrae più a lungo “.

[1] 12.000 rifugiati Rohingya nel campo 21 e 8.000 bengalesi della comunità ospitante = 20.000 persone

