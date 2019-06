7 diamanti più costosi del mondo

Il diamante rosso di Moussaieff è un diamante che misura 5. 11 carati (1. 022 g) con un taglio brillante triangolare a volte chiamato trilione o taglio a trilliant, valutato in colore Fancy Red dal Gemological Institute of America. Anche se questo può sembrare relativamente piccolo rispetto ad altri diamanti famosi, infatti, il Moussaieff Red è il più grande Fancy Red che il GIA abbia valore. Il prezzo può raggiungere fino a $ 7 milioni.

The Heart of Eternity è una classe molto rara di diamanti colorati. The Heart of Eternity è la misura dei diamanti 27. 64 carati o 5. 528 g. The Heart of Eternity tagliato dal gruppo Steinmetz, con un diamante prima di essere venduto al gruppo De Beers. È stato trovato nella Premier Diamond Mine in Sud Africa. Il prezzo di questo diamante è di circa $ 16 milioni.

Wittelsbach Diamond è anche conosciuto come Der Blaue Wittelsbacher è 35. diamante blu da 56 carati (7,11 g) con purezza VS 2 che è stato apprezzato dalla nobiltà dell’Europa per secoli. È diventato parte di entrambi i gioielli della corona austriaca e bavarese. Il colore e la chiarezza sono stati confrontati con Hope Diamond. Il prezzo di questo diamante è di circa $ 16,4 milioni.

Il Steinmetz Pink viene visualizzato come parte della mostra “The Splendor of Diamonds” di Smithsonian. Il Steinmetz Pink è il diamante che pesa 59.60 carati con 11. 92 gr, dato un colore come Fancy Vivid Pink dal Gemological Institute of America. Il rosa Steinmetz è il diamante più grande conosciuto è stato dato Vivid Pink. Il prezzo di questo diamante è di circa $ 25 milioni.

The Centenary Diamond è stato presentato in forma definitiva nel maggio 1991. I livelli Centenary Diamond D sono stati classificati sulla base del colore come colore dal Gemological Institute of America, che è il più alto grado di un diamante incolore e internamente ed esternamente impeccabile. De Beers Centenary Diamond, a 273. 85 carati (54. 77 g), è il terzo più grande diamante è stato prodotto nella Premier Mine. Il prezzo di questo diamante è di circa $ 100 milioni.

Il diamante speranza è un grande, 45. 52 carati con 9. 10 grammi, la posizione è nello Smithsonian Museum of Natural History a Washington, DC-blue Hope Diamond ad occhio nudo perché il numero di tracce di boro nella struttura cristallina ma presenta un fosforo rosso sotto la luce ultravioletta. Il prezzo di questo diamante è di circa $ 350 milioni.

Il diamante Cullinan ora è montato sulla testa con bastoni Cross, ed è il più grande diamante di qualità gemma grezza mai trovato, con 3.106,75 carati con 621,35 g. Pietre leviganti delle gemme più grandi denominate Cullinan I o Star Africa First e 530,2 carati (106,0 g). Il prezzo di questo diamante è di circa $ 400 milioni.

