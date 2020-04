5 possibili correzioni per un Shadowban di Twitter

Tempo di lettura: 1 minuto

Dovresti utilizzare gli strumenti di automazione di Twitter elencati, ma prima di imparare a correggere il tuo divieto di ombra su Twitter, potresti prima prendere alcune misure preventive per proteggere il tuo account.

Considera quanto segue:

– Valuta e monitora il tuo comportamento online,

– Evita l’uso di siti Web e app automatizzati,

– Scopri come identificare siti Web e app pericolosi,

– Scopri come individuare ed evitare hashtag vietati.

Se Twitter ti ha già vietato l’ombra, ci sono diverse correzioni che puoi usare per correggere il problema. Di seguito sono riportate le prime 5 correzioni:

a) Non usare mai i bot,

b) Non pubblicare troppo su Twitter,

c) Segnala a Twitter ogni volta che hai un problema con il tuo account,

d) Occasionalmente fai una pausa dall’uso del tuo account,

e) Usa commenti, messaggi e post per dimostrare la tua innocenza su Twitter.

L’uso delle correzioni sopra garantirà che, Twitter, elimini il divieto ombra sul tuo account.

Provali oggi e continua a utilizzare questa piattaforma di social media in base ai loro termini di servizio e non dovresti avere un altro alterco simile in futuro.

Altrimenti smetti di usare Twitter.

