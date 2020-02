5 OROLOGI DI LUSSO E IN EDIZIONE LIMITATA

Tempo di lettura: 2 minuti

Ogni proprietario di Mercedes sa che avere un orologio è importante quanto avere l’abbigliamento per il tempo libero. La lista qui sotto ti dà i cinque migliori orologi in edizione limitata, senza un ordine particolare, che garantiranno che il tuo tempo libero sia completo per quella perfetta esperienza di viaggio.

Patek Philippe Nautilus 40th Anniversary Edition

Recentemente immesso sul mercato nell’ambito delle celebrazioni per il 40 ° anniversario di Nautilus , l’edizione del 40 ° anniversario di Patek Philippe Nautilus è un orologio da vela moderno, di classe e resistente. Sia il cinturino che la cassa sono in oro bianco che parla alla classe che l’orologio attrae. I diamanti a taglio baguette sono stati utilizzati come indici delle ore e sul quadrante è inciso un marcatore che conferisce all’intero orologio un aspetto lussuoso. Prezzo (circa): AUD $ 188.000

Cronometrista ufficiale olimpico Omega

Omega è un marchio ben noto per i suoi orologi in edizione limitata. È interessante notare che il marchio è il cronometrista ufficiale per i Giochi Olimpici. A causa della partnership che il marchio ha con i Giochi Olimpici, è venuto fuori con l’Omega Olympic Timekeeper ufficiale, un’edizione limitata senza tempo, elegante e di classe. Sono stati progettati solo 188 pezzi di questo segnatempo. Puoi ottenerle nelle versioni in oro rosa, giallo o bianco, tutte con cinturini in pelle.

Vertex M100

Vertex M100 è un modello di vendita in stile club riservato ai membri. È disponibile solo su invito per l’acquisto. Il marchio mira a garantire e garantire l’esclusività sulla base dell’apprezzamento degli orologi e non solo del prezzo. Questa edizione limitata è per i proprietari di yacht che apprezzano gli orologi. Cochrane ha invitato le prime 60 persone su base onoraria, che sono state poi incaricate di invitare altre persone e così via. Prezzo (circa): AUD 3,500

Chopard LUC 1963

Chopard LU C1963 è un’edizione limitata per i puristi di orologi che non vogliono esagerare. Con una cassa in platino e un cinturino in pelle, questa edizione limitata è elegante e di classe. Avrai anche un prezzo ragionevolmente più basso rispetto alle edizioni limitate nella lista. Prezzo (circa): AUD $ 38.000

Ulysse Nardin Diver Chronograph Monaco

Il Ulysse Nardin Diver Chronograph di Monaco è stato progettato per celebrare l’ottavo anno di partnership ufficiale tra Ulysse Nardin e Monaco Yacht Show. L’edizione limitata ha una cassa e un cinturino in acciaio inossidabile. Solo 100 pezzi di questa edizione esistono nella colorazione blu e rossa. Prezzo (circa): AUD $ 35.000

