5 modi per allacciare le scarpe

Secondo la matematica che è impossibile da capire, la famosa pubblicazione di lacci delle scarpe New Scientist afferma che ci sono vertiginosamente 400 milioni di modi possibili per allacciare lo stecchino medio a sette occhielli. Per fortuna, oggi non li vedremo tutti, ma ecco alcuni dei metodi di allacciatura chiave con cui vale la pena riempire gli stivali.

Cross-allacciatura

Guarda i tuoi allenatori. Il motivo per cui non stanno cadendo proprio ora è probabilmente che sono tenuti in posizione usando questo tipo di allacciatura.

Il modo più comune di allacciare le scarpe, l’allacciatura incrociata prevede l’infilatura del pizzo attraverso gli occhielli inferiori, lasciando una lunghezza uguale per ogni lato e attraversando gradualmente fino ad ogni occhiello aggiuntivo, un lato alla volta, fino a raggiungere la cima.

Cross-allacciatura

passi

Entrambe le estremità del merletto devono essere inserite verso il basso attraverso i due occhielli inferiori, lasciando uguale lunghezza su entrambi.

Prendi il pizzo sinistro e posizionalo verso il basso attraverso la parte superiore del secondo occhiello a destra. Ora dovrebbe attraversare la lingua.

Fai esattamente lo stesso con l’altro pizzo e inseriscilo verso il basso attraverso la parte superiore dell’occhiello successivo a sinistra.

Continua ad allacciare in questo modo, un lato alla volta e ricorda di mettere ogni pizzo giù attraverso la parte superiore di ciascun occhiello.

Allacciatura diritta europea

Se hai mai indossato un paio di scarpe eleganti in pizzo chiuse, è molto probabile che siano state allacciate. È un metodo che ben si adatta alle scarpe Oxford e ad altri stili eleganti in quanto sembra pulito e ordinato dall’alto.

I lacci passano direttamente dall’occhiello all’occhiello attraverso la parte superiore della scarpa, mentre un motivo a zig-zag sottostante consente di stringere facilmente.

Allacciatura diritta europea

passi

Inserire entrambe le estremità del pizzo verso il basso in ciascuno dei fori inferiori.

Prendi il pizzo sinistro e inseriscilo verso l’alto e attraverso il successivo occhiello destro libero.

Prendi il pizzo giusto e posizionalo verso l’alto e attraverso il terzo occhiello a sinistra, saltando il secondo. Ora dovrebbe esserci un buco vuoto sul lato sinistro.

Inserisci quello che ora è il pizzo giusto verso il basso in questo occhiello libero, che dovrebbe essere direttamente di fronte.

Seguire questo processo fino al completamento, ripetendo i passaggi precedenti per ogni pizzo.

Allacciatura sopra-sotto

Ottimo per le scarpe da ginnastica o per aggiungere un tocco di personalità alle scarpe eleganti, l’allacciatura over-under fa esattamente ciò che dice sulla scatola.

Inizia come faresti quando crei un merletto a croce, ma invece di passare alla prossima serie di occhielli e sopra la parte superiore, vai sotto. Dopodiché, vai sopra la cima fino alla prossima serie di occhielli e continua ad alternare in questo modello fino ad arrivare in cima.

Allacciatura sopra-sotto

passi

Inserire entrambe le estremità del pizzo verso il basso in ciascuno dei fori inferiori.

Metti il ​​laccio sinistro verso l’alto e attraverso il successivo occhiello destro libero.

Fai lo stesso con l’altro pizzo: inseriscilo verso l’alto e attraverso il primo occhiello per la mano sinistra libero.

Prendi quello che ora è il pizzo giusto e posizionalo verso il basso attraverso il successivo occhiello laterale sinistro disponibile.

Fai lo stesso con l’altro pizzo e ripeti questa tecnica sopra e sotto fino al completamento.

Allacciatura a barra dritta

Se ti piacciono i tuoi lacci ordinati, ordinati e ordinati, allora questo potrebbe essere il metodo di allacciatura che stavi cercando.

I lacci passano direttamente dall’occhiello all’occhiello, orizzontalmente attraverso la parte superiore della scarpa. Tutto l’eccesso scorre verso l’alto e sotto la protezione del laccio su ciascun lato, permettendo alla scarpa di essere stretta nella parte superiore proprio come normale.

Allacciatura a barra dritta

passi

Inserire entrambe le estremità del pizzo verso il basso attraverso i due fori inferiori, lasciando uguale lunghezza su entrambi i lacci destro e sinistro.

Guardando verso il basso sulla scarpa, inserisci il laccio sinistro verso l’alto e attraverso il foro destro successivo, con l’estremità rivolta verso il soffitto.

Ora metti il ​​laccio destro e attraverso il terzo occhiello a sinistra, saltando il secondo. Ora dovrebbe esserci un buco vuoto sul lato sinistro.

Prendi quello che ora è il pizzo giusto e attraversalo, inserendolo verso il basso attraverso l’occhiello vuoto a sinistra. Questo dovrebbe creare un’altra barra diritta, rispecchiando la prima.

Fai esattamente lo stesso con il laccio sinistro e attraversalo, inserendolo verso il basso attraverso l’occhiello vuoto di fronte. Ora dovresti avere tre barre.

Continua ad allacciare in questo modo, attraversando ogni laccio sul lato opposto per creare nuove barre fino a raggiungere la cima.

Allacciatura da commando

Se non indossare mutande non ti dà più il brivido che brami allora perché non andare ancora più commando adottando questa tecnica di allacciatura di ispirazione militare la prossima volta che indossi gli stivali?

Ottimo per allacciare rapidamente gli stivali, un’estremità del laccio è ancorata in modo permanente sull’occhiello inferiore, correndo con un motivo a forma di ‘S’ sulla parte anteriore dello stivale e l’altra estremità viene utilizzata per legare in un nodo superiore.

Allacciatura da commando

passi

Fai un nodo di chiusura su un’estremità del merletto, prima di posizionare l’estremità non annodata verso l’alto e attraverso l’occhiello in basso a destra fino a quando il nodo non viene insegnato sotto la tomaia.

Prendi l’estremità non annodata e passala attraverso l’occhiello inferiore opposto.

Ora posizionalo su e attraverso l’occhiello direttamente sopra di esso prima di incrociare di nuovo verso il basso e attraverso l’occhiello opposto.

Ripetere questo passaggio su ciascun occhiello fino a raggiungere la cima. Ora fai un altro nodo per legarlo.

Considerazioni su come allacciare le scarpe

Niente è mai semplice, vero? E ora puoi aggiungere la ricerca di nuovi lacci per le tue scarpe all’elenco. Non deve essere difficile, però. Segui questi suggerimenti e non puoi davvero sbagliare.

Quando si allacciano le scarpe “dipende molto dal tipo di scarpa”, afferma Robbie Evans, responsabile acquisti del marchio proprio di Kurt Geiger. “Se è formale, idealmente dovresti usare un pizzo tondo a tinta unita o potresti essere più coraggioso e contrastare una scarpa in pelle marrone chiaro con un blu o bordeaux per esempio.

“Le scarpe sportive ti danno un po ‘più di licenza per essere creativi: puoi essere più coraggioso con i diversi tipi di dimensioni e colori per creare look diversi.”

Lunghezza Del Pizzo

Una catena è forte solo quanto il suo anello più debole. Ciò significa che quelle scarpe su cui hai lasciato l’affitto del mese prossimo potrebbero essere fantasiose, ma continueranno a sembrare naff se hanno una serie di pizzi penzolanti dall’aspetto di un coniglio che cadono ogni volta che fai un passo.

Per assicurarti di farlo bene, misura i tuoi vecchi lacci prima di acquistare un nuovo paio per assicurarti che si adattino perfettamente alla scarpa.

Larghezza Di Pizzo

I lacci grassi potrebbero essere stati belli quando avevi sette anni con i nomi delle tue band preferite scarabocchiate in biro su tutto il tuo astuccio. Ma come un uomo adulto? Non così tanto.

Come regola generale, non andare oltre 1 cm e dovresti essere in grado di evitare di sembrare troppo ridicolo.

Colore

Va da sé, ma i lacci al neon non sono esattamente la mossa più attenta allo stile che puoi fare come uomo. O donna. O bambino. O bestia. Oppure … hai avuto l’idea.

In generale, mira a lacci che si abbinano o completano il colore delle tue scarpe. Scarpe marroni = lacci marroni, scarpe bianche con accenti blu = lacci bianchi o blu. E così via e così via.

materiale

Probabilmente non hai mai pensato alla composizione dei tuoi lacci prima, ma viviamo in futuro e come tale, puoi ottenere pizzi fatti con alcune cose piuttosto speciali.

Per i tuoi stivali invernali, potresti prendere in considerazione i lacci cerati o anche il kevlar, mentre per la maggior parte delle altre situazioni, cotone, cordoncino o nylon faranno il trucco proprio bene.

Come allacciare diversi tipi di scarpe

Non tutte le scarpe devono essere allacciate allo stesso modo. Permettici di guidarti attraverso alcuni degli stili più popolari e come allacciare ognuno come un professionista.

Vans

Quando si tratta di calzature casual, Vans è uno dei marchi più popolari in circolazione. Reso famoso dagli skateboarder californiani negli anni ’70, il leggendario marchio di calzature si fece presto strada nel mainstream e divenne un nome familiare.

I modelli più popolari di scarpe Vans sono Sk8-Hi, Era, Old Skool e Authentic. Il metodo migliore per fissare tutti questi è probabilmente il cross-lacing.

I lacci piatti dovrebbero essere il tuo primo punto di riferimento e il bianco funzionerà per la maggior parte dei colori. Tuttavia, è molto importante acquistare la giusta lunghezza per la tua scarpa in quanto tutti questi modelli popolari variano ampiamente nel numero di occhielli che hanno.

vans SCARPE SCOLASTICHE

conversare

La Chuck Taylor All Star è probabilmente la sneaker più famosa di tutti i tempi. In effetti, è a dir poco iconico.

Il tipo di lacci che scegli per legare il contrario dipenderà da due fattori: se le tue scarpe sono basse o alte e di che colore sono.

Optare sempre per i lacci piatti quando si tratta di Converse e il bianco dovrebbe funzionare al meglio nella maggior parte dei casi, a meno che le scarpe non siano completamente nere. Quindi si tratta solo di allacciarli, cosa che di solito viene fatta usando l’ allacciatura incrociata , ma anche un laccio dritto può sembrare buono.

Converse Chuck 70 Classic High Top

Oxford

Le tue scarpe eleganti Oxford differiscono dalla maggior parte delle altre scarpe del tuo guardaroba in quanto usano ciò che è noto come “allacciatura chiusa”. Ciò significa che la tomaia della scarpa è cucita sul fondo delle protezioni in pizzo, il che conferisce una vestibilità leggermente meno flessibile ma offre un aspetto molto più formale.

Quando si tratta di raccogliere i lacci, vorrai che siano sottili, rotondi e dello stesso colore delle tue scarpe: un evento con cravatta nera non è il momento di esperimenti di stile rischioso.

Per fissarli, usa un laccio dritto o un laccio dritto europeo . Entrambi funzioneranno bene in quanto lasciano un motivo pulito e ordinato sulla parte superiore della scarpa consentendo una facile regolazione.

Chiese Console Vitello Oxford Nero classe =

Scarpe da ginnastica

A parte forse le tue pantofole, le tue migliori sneaker sono probabilmente le scarpe più comode della tua collezione e quelle che indossano di più. Per questo motivo, è importante assicurarsi che siano allacciati alla perfezione.

Che tu scelga lacci piatti o rotondi dipenderà interamente dal tipo di sneaker e dalle tue preferenze personali, ma per artisti del calibro della maggior parte dei modelli di colore chiaro, i lacci piatti e bianchi faranno il trucco.

Per quanto riguarda i metodi di allacciatura, è praticamente tutto, ma l’ allacciatura incrociata è sicuramente l’opzione più popolare e dà sempre un aspetto pulito e classico.

Sneakers VEJA Campo in pelle pieno fiore con finitura in gomma

Derby

Il Derby è la scarpa scelta dagli impiegati e dagli uomini d’affari di tutto il mondo. Ciò è dovuto in gran parte alla sua miscela unica di comfort e aspetto elegante: un mix che nessun’altra calzatura può eguagliare.

A differenza del cugino più elegante, l’Oxford, il Derby presenta un sistema di allacciatura aperto che li rende un po ‘più flessibili e più tolleranti se indossati per lunghi periodi di tempo. Tuttavia, può ancora essere allacciato più o meno allo stesso modo.

Usa un pizzo sottile e rotondo, dello stesso colore della scarpa e allaccialo utilizzando il metodo di allacciatura con barra dritta o il metodo dritto europeo . Entrambi daranno un aspetto pulito, rendendo le regolazioni piacevoli e facili.

Scarpe derby in pelle martellata BRUNELLO CUCINELLI

Stivali del deserto

A parte un paio di scarpe da ginnastica bianche , le calzature non sono molto più versatili di un paio di stivali da deserto . Questi tuttofare adattabili sono noti per il fatto che tendono ad avere solo quattro occhielli in totale, il che significa che allacciarli non potrebbe essere più semplice.

Il punto principale da portare via con te è che i lacci non dovrebbero essere troppo lunghi in quanto non dovranno allungarsi molto, quindi prova a scegliere qualcosa di piuttosto corto.

Scegli un pizzo sottile e piatto esattamente dello stesso colore della scarpa, assicurandoti che sia abbastanza corto da non lasciarti con metri di eccesso. Quindi utilizzare la tecnica di allacciatura incrociata per fissarli in posizione.

Clarks Desert Boot

Scarponcini da trekking

Sia che tu li stia usando per scalare la parete nord del Cervino, sia che tu stia cercando di prendere un caffè d’inverno, le scarpe da trekking sono il vecchio fedele compagno che avrà sempre le spalle. Restituisci il favore e assicurati che siano ben allacciati per dire grazie.

Sia i lacci piatti che quelli rotondi funzioneranno bene qui e c’è persino spazio per sperimentare il colore. Un pizzo bicolore o multicolore giallo, rosso o persino di buon gusto può funzionare purché ci sia stato pensato un po ‘. Dovrai anche assicurarti che i lacci siano abbastanza lunghi da raggiungere la cima.

L’allacciatura incrociata è l’unico modo per svolgere il lavoro qui, quindi infila il pizzo attraverso il set più basso di occhielli e fai esattamente quello che faresti con un paio di scarpe da ginnastica. Semplice.

