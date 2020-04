5 luoghi in cui la vita prosegue “normalmente” durante la pandemia di coronavirus

Tempo di lettura: 1 minuto

Al Polo Sud, nello spazio, sul fondo dell’oceano; con metà del mondo sotto blocco, ci sono solo pochi posti in cui la vita continua normalmente nonostante la pandemia di coronavirus.

Stazione spaziale internazionale (ISS)

Un buon 400 chilometri si trova tra l’ISS e la superficie della Terra – abbastanza lontano da sfuggire alle grinfie del coronavirus che ora ha raggiunto la maggior parte del globo. Ma anche gli astronauti hanno dovuto prendere precauzioni. Giovedì tre astronauti si sono fatti strada dalla Terra alla stazione spaziale. Prima del lancio sono stati tenuti in stretto isolamento per evitare di portare il virus con sé.

Antartide

I residenti della stazione di ricerca tedesca Neumayer III sull’Antartide non devono preoccuparsi di contrarre il coronavirus. Nove scienziati stanno attualmente trascorrendo l’inverno lì e sono destinati a rimanere tagliati fuori dal mondo fino alla fine di ottobre, quando saranno alleviati da una serie di nuovi membri dell’equipaggio.

Sottomarini nucleari

Alle nazioni non piace far sapere dove e quando mettono in mare i loro sottomarini nucleari. Ma ce ne sono molti in qualsiasi momento in acqua, i loro periodi di navigazione sono limitati solo dalle forniture che possono trasportare. E, siccome gli equipaggi sono spesso risparmiati nell’udire cattive notizie per motivi psicologici durante le missioni, potrebbero persino esserci sottotitoli che non hanno ancora sentito parlare del coronavirus.

Yacht privati

Secondo quanto riferito, la notizia della pandemia ha mandato i super ricchi a arrampicarsi sui loro superyacht. Il piano è semplice: rifornire la nave di lusso e ormeggiarla in un’insenatura pittoresca, preferibilmente al largo di un’isola di proprietà privata. L’unico problema è dover aspettare due settimane per vedere se l’equipaggio obbligatorio è effettivamente privo di virus.

