5.000 marinai a bordo della USS Theodore Roosevelt saranno testati per COVID-19

Circa 5.000 membri dell’equipaggio a bordo della portaerei della US US Theodore Roosevelt nel Pacifico saranno testati per il coronavirus, ha detto un ufficiale della marina. La decisione arriva dopo che sono stati scoperti ulteriori casi positivi di COVID-19 a bordo della nave da guerra.

“Stiamo prendendo molto sul serio questa minaccia e stiamo lavorando rapidamente per identificare e isolare i casi positivi, prevenendo al contempo l’ulteriore diffusione del virus a bordo della nave” , ha dichiarato l’ammiraglio Michael M. Gilday, capo delle operazioni navali.

“Il nostro team medico a bordo della USS Theodore Roosevelt sta eseguendo test per l’equipaggio in linea con le linee guida del CDC e stiamo lavorando per aumentare il tasso di test il più possibile. La priorità immediata saranno i marinai sintomatici, quelli a stretto contatto con i marinai che si sono già dimostrati positivi e i principali osservatori di orologi “, ha aggiunto Gilday.

È inoltre in corso una pulizia approfondita degli spazi della nave.

All’inizio di questa settimana, a tre marinai a bordo della portaerei è stato diagnosticato il COVID-19 ed evacuati dalla nave. Attualmente, ci sono più di 20 casi di coronavirus nell’equipaggio della nave.

“I marinai che sono stati fatti volare via dalla nave stanno attualmente andando bene. A nessuno di loro è stato richiesto di essere ricoverato in ospedale perché i loro sintomi sono molto lievi … Quindi ora sono in quarantena su Guam ” , ha dichiarato Thomas B. Modly, segretario ad interim della Marina americana in una nota separata.

Modly ha anche sottolineato che la nave è operativamente capace e può fare la sua missione se richiesto.

L’USS Theodore Roosevelt è a Guam durante una visita al porto precedentemente programmata. Le risorse delle strutture mediche navali statunitensi a Guam consentiranno alla marina di testare, isolare e, se necessario, trattare i marinai in modo più efficace.

“Prevediamo ulteriori test positivi e quei marinai che risultano positivi verranno trasportati al US Naval Hospital Guam per ulteriori valutazioni e trattamenti, se necessario.”

Durante la visita al porto, l’accesso alla base sarà limitato al molo per i marinai di Roosevelt. Nessuna base o personale regionale accederà al molo, secondo Gilday.

Al 26 marzo, la Marina degli Stati Uniti aveva 133 casi positivi di COVID-19: 104 militari in servizio attivo, 23 civili, 16 dipendenti e 19 appaltatori.

