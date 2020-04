24 Dei Ponti Più Incredibili Del Mondo

Tempo di lettura: 6 minuti

Il Golden Gate Bridge di San Francisco ha impiegato quattro anni per essere costruito, costando $ 35 milioni e infine è stato aperto nel 1937. Da allora è rimasto uno dei ragazzi più famosi del mondo dell’ingegneria. Ma non è l’unico ponte che merita celebrazione. Eccone altri 23 (più il Golden Gate di San Francisco).

1. Golden Gate Bridge: San Francisco, Stati Uniti

Celebrità di prim’ordine nel mondo dei bridge. Ora oltre 75 anni, il Golden Gate Bridge di San Francisco è probabilmente il ponte più riconoscibile al mondo. Mentre alcuni potrebbero non essere ispirati dal design del ponte sospeso dell’età industriale, è innegabile che la San Francisco che conosciamo oggi non sarebbe la stessa senza che il suo skyline sia abbellito da questa bellezza.

2. Sydney Harbour Bridge: Sydney, Australia

Bello da guardare, meglio da scalare. Cameron Spencer / Getty Images AsiaPac / Getty Images Nominato “The Coat Hanger” dai locali di Sydney a causa del suo design ad arco, il Sydney Harbour Bridge ha aperto nel 1932 ed è un punto focale dell’orgoglio australiano e celebrazioni Per gli aspiranti arrampicatori di ponti, BridgeClimb offre alle persone proprio questo. Ogni anno per la notte di San Silvestro il ponte stesso viene utilizzato per integrare spettacoli pirotecnici creando vari effetti come faccine e una palla da discoteca.

3. Ponte Vecchio: Firenze, Italia

Una fetta dell’antica Italia nell’Italia moderna.GABRIEL BOUYS / AFP / AFP / Getty ImagesUn ponte medievale sul fiume Arno, il Ponte Vecchio è principalmente noto per le sue botteghe di gioiellieri, commercianti d’arte e venditori di souvenir e per essere la pietra più antica d’Europa , ponte ad arco segmentato a spandrel chiuso. Indipendentemente da ciò, il Ponte Vecchio Brige è stupendo e ha una ricca storia che risale al tempo dei romani. Durante la seconda guerra mondiale il ponte non fu distrutto dai nazisti – a differenza di molti altri ponti in Europa – su ordine espresso di Adolf Hitler.

4. Ponte di Brooklyn: New York City, Stati Uniti

Bagel, bar e Ponte di Brooklyn: una New York trifecta.STAN HONDA / AFP / AFP / Getty Images Completato nel 1883, il Ponte di Brooklyn è uno dei ponti sospesi più antichi degli Stati Uniti. Punto di riferimento storico nazionale, il ponte di Brooklyn è una caratteristica iconica di New York.

5. Gateshead Millennium Bridge: Gateshead, Inghilterra

Cercando di compensare il clima dell’Inghilterra del Nord.ANDREW YATES / AFP / AFP / Getty Images Il Gateshead Millennium Bridge è il primo ponte al mondo e attualmente solo inclinabile. Ma la cosa più sorprendente di questa traversata pedonale e motociclistica del fiume Tyne è che sembra che l’occhio stia sbattendo le palpebre ogni volta che viene sollevato e abbassato. Il suo design innovativo e unico ha vinto un sacco di premi da quando la Regina Elisabetta lo ha aperto ufficialmente nel 2002 Fu abbassato in posizione dalla più grande gru galleggiante d’Europa – Asian Hercules II.

6. Tsing Ma Bridge: Hong Kong, Cina

Scorciatoia per un pranzo dim sum.Courtesy Johnny Lai / Creative Commons / Flickr Lo Tsing Ma Bridge di Hong Kong è il più grande ponte sospeso al mondo con due ponti e il trasporto su strada e su rotaia. Non solo, ma è stato sottoposto a qualche serio test in galleria del vento in quanto Hong Kong è soggetta a potenti tifoni. Dopo essere costato $ 920 milioni (HK $ 7,2 miliardi), il ponte Tsing Ma è stato aperto nel 1997. Non ci sono passerelle sul ponte e presenta carreggiate riparate sul ponte inferiore quando venti molto forti si rivelano troppo pesanti per i veicoli da gestire in sicurezza. contenuto10 dei ponti più lunghi del mondo di vari tipi

7. Akashi-Kaikyo o Pearl Bridge: Kobe-Naruto, Giappone

Due chilometri di efficienza giapponese GYRO PHOTOGRAPHY / amanaimages / CorbisIl Pearl Bridge detiene attualmente il titolo di “Ponte sospeso più lungo del mondo” con un arco di 1.991 metri. Il secondo più lungo è il ponte cinese di Xihoumen. Una moderna impresa ingegneristica, il Pearl Bridge è rimasto il più lungo del mondo dal 1998. Il Pearl Bridge ha resistito a una vera prova di forza anche prima di aprirsi quando è sopravvissuto al terremoto di Kobe il 17 gennaio 1995.

8. Ponte della baia di Hangzhou: Zhejiang, Cina

Trentacinque chilometri di lunghezza, ciascuno impressionante. Cortesia Frank Tong / Creative Commons / FlickrCollegando i comuni cinesi di Jiaxing e Ningbo nella provincia di Zhejiang, l’Hangzhou Bay Bridge, lungo 35 chilometri, è il ponte trans oceanico più lungo del mondo. Più di 600 esperti hanno trascorso nove anni a progettare il ponte della baia di Hangzhou.

9. Ponte Nanpu: Shanghai, Cina

Non “Bladerunner”, ma comunque memorabile. Cortese Brian Brian / Creative Commons / Flickr Noto per il suo approccio a spirale funky e innovativo, i progettisti del ponte Nanpu di Shanghai hanno avuto l’idea del romanzo per risparmiare spazio. Quando non riesci a costruire, costruisci.

10. Tower Bridge: Londra, Inghilterra

Collegamento di Londra con il XIX secolo.Paul Gilham / Getty Images Europe / Getty ImagesUn ponte combinato e ponte sospeso a Londra, in Inghilterra, che attraversa il Tamigi, il Tower Bridge fu aperto il 30 giugno 1894 dal Principe di Galles. È tra i principali punti di riferimento iconici in una città piena di punti di riferimento iconici. Una delle scene finali del blockbuster di Hollywood “Sherlock Holmes” è interpretata sul ponte nel climax del film.

11. Acquedotto del Pont du Gard: Gard, Francia

Mostrando perché Roma non fu costruita in un giorno.Patrick Aventurier / Getty ImagesNessuna lista di ponti è completa senza almeno un acquedotto costruito dall’Impero Romano. Si ritiene che il Pont du Gard sia stato costruito tra il 19 a.C. e il 150 d.C. È stato costruito interamente senza l’uso di malta e le pietre dell’acquedotto – fino a sei tonnellate di peso – sono state tagliate con precisione per adattarsi perfettamente insieme eliminando la necessità di malta.

12. Royal Gorge Bridge: Canon City, Colorado, Stati Uniti

Il posto preferito di Indiana Jones dove rilassarsi. Cortesia Patrick O’Donnell Il Royal Gorge Bridge è il ponte sospeso più alto del mondo a 359 metri sopra il fiume Arkansas. Non sorprende che attira molti saltatori. Ma racchiudono tutti i paracadute. Contenuto correlato Le passerelle più spettacolari al mondo

13. Ponte Seri Wawasan: Putrajaya, Malesia

Non essere abbagliato – guarda la strada. Cortesia Syed Abdul Khaliq / Creative Commons / Flickr Un design del ponte assolutamente stupendo. Questo entra solo nei punti di bellezza.

14. Ponte del Lupu: Shanghai, Cina

Il ponte ad arco in acciaio più lungo del mondo.LIU JIN / AFP / AFP / Getty ImagesLupu Bridge a Shanghai occupa un posto in questa lista perché a 3.900 metri è il ponte ad arco in acciaio più lungo del mondo e offre anche un fantastico punto panoramico con vista sul vecchio sito 2010 di Shanghai World Expo.

15. Viadotto di Millau: Tran Valley, Francia

Visivamente clinico, ma accattivanteREY GABALDA / AFP / Getty Images Il ponte veicolare più alto del mondo, il viadotto di Millau attraversa terra non acqua, anche se quando la nebbia arriva, attraversare il Millau può sembrare attraversare il cielo. La costruzione del ponte ha stabilito tre record mondiali.

16. Ponte Vasco da Gama: Lisbona, Portogallo

Difficile scattare una brutta foto qui.PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / AFP / Getty ImagesIl Vasco da Gama attraversa il fiume Tago vicino a Lisbona, capitale del Portogallo ed è stato costruito per alleviare la congestione del traffico e fornire un accesso più facile alla Fiera mondiale del 1998 lungo la sponde del Tago. Non è il più lungo, non è il più alto, ma è sicuramente carino.

17. Ponte di Khaju: Isfahan, Iran

Le passeggiate non sono più romantiche di questa. Cortesia Ninara / Creative Commons / Flickr Viste notevoli, un design utile che regola il flusso del fiume ed è durato (costruito intorno al 1650). Il ponte di Khaju dovrebbe essere sulla lista dei fanatici di ogni ponte.

18. Ponte del vento e della pioggia: Contea di Sanjian, Cina

Arte come ingegneria. Cortesia Anja Disseldorp / Flickr / Creative Commons Il ponte del vento e della pioggia sul fiume Linxi della contea di Sanjiang è stupendo. Costruito nel 1916 per assomigliare a un arcobaleno, i costruttori non usarono chiodi o rivetti, ma invece si misero in coda a migliaia di pezzi di legno. Contenuto correlato 12 nuovi spettacolari ponti che rompono lo stampo

19. Ponte Sunniberg: Klosters, Svizzera

Il ponte Sunniberg è stato costruito nel 1998 e ha vinto il premio Outstanding Structure nel 2001 per il suo “aspetto esteticamente gradevole e design innovativo”.

20. Stari Most: Mostar, Bosnia ed Erzegovina

Dimostrare grande non è sempre la cosa migliore. Cortesia Petr Kadlec / Creative Commons / Flickr Un ponte del XVI secolo nella città di Mostar, in Bosnia ed Erzegovina, il Sari attraversa il fiume Neretva. Il ponte rimase in piedi per 427 anni fino a quando fu distrutto dalla guerra in Bosnia nel 1993. In seguito fu ricostruito e riaperto nel 2004. È tradizionale che i giovani della città saltino dal ponte nella Neretva.

21. Ponte delle catene di Szechenyi: Budapest, Ungheria

Bello da vedere, ottimo per acrobazie.ATTILA KISBENEDEK / AFP / AFP / Getty ImagesIl ponte delle catene di Szechenyi ha un sacco di carattere. Inaugurato nel 1849, inserì veramente il “Buda” nel “Pest” poiché collegava le due sezioni della città. Nel 2001, il pilota stuntman ungherese Peter Besenyei volò a testa in giù sotto il ponte.

22. New Brunswick Hartland Bridge: New Brunswick, Canada

Circa quanto carino possa essere un ponte.Courtesy Dennis Jarvis / Creative Commons / FlickrIl ponte coperto più lungo del mondo potrebbe non sembrare molto rispetto ad alcune delle altre mega strutture presenti qui, ma i ponti coperti hanno un fascino unico.Alcuni ponti coperti sono anche solo una corsia, come questo Hartland Bridge nel New Brunswick, in Canada, quindi per quelli che attraversano c’è sempre una certa eccitazione da provare.

23. The Confederation Bridge: Prince Edward Island, Canada

Non c’è molto da vedere, quindi nessuna scusa per una cattiva guida. Cortesia Turismo CadianoSpanning il passaggio Abegweit dello Stretto di Northumberland e che collega l’Isola del Principe Edoardo con la terraferma del New Brunswick, in Canada, il Confederation Bridge è il ponte più lungo sul ghiaccio del mondo. delicato, è forte, imponente, robusto e muscoloso. Probabilmente il ponte dove meno vorremmo rimanere senza benzina. Dall’apertura del ponte nel 1997, la produzione di patate sull’Isola del Principe Edoardo è aumentata notevolmente.

24. Il ponte dell’elica: Marina Bay, Singapore

Intelligente, bello e stimolante. Autorità per la riqualificazione urbana di Cortesia Il ponte a doppia elica di Singapore è lungo 280 metri, realizzato in uno speciale acciaio inossidabile, assemblato con amore per due anni con grande precisione. Nonostante abbia solo due anni, viene già pubblicizzato come meraviglia architettonica e prodezza ingegneristica.

