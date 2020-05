2001: Odissea nello spazio”, quanto siamo vicini a HAL 9000?

Tempo di lettura: 1 minuto

Il pubblico avrà visto, o meglio, sentito, HAL 9000, l’ intelligenza artificiale in “2001: Odissea nello spazio”, la sua fine malinconica evoca ancora empatia. Grazie, in parte, alla tanto decantata precisione del film nel rappresentare le peculiarità dei viaggi nello spazio, il capolavoro di Stanley Kubrick si colloca tra i più grandi film di fantascienza mai realizzati.

A differenza della maggior parte dei film di fantascienza, che in genere sono pieni di azione e rumore, Kubrick non ha avuto paura di far sperimentare al suo pubblico la lentezza e il silenzio dello spazio.

Ma parlando di precisione, dove siamo con HAL?

Nel film, dimostra la padronanza, tra l’altro, dei viaggi nello spazio , degli scacchi, delle chiacchiere, dell’apprezzamento dell’arte e, con risultati disastrosi, della lettura delle labbra. Non importa il mezzo secolo da quando Kubrick ha co-inventato questa macchina miracolosa con l’autore, Arthur C. Clarke, sono passati tanti anni da quando si supponeva che avesse luogo l’omonima odissea nello spazio. Siamo già arrivati ​​con l’IA?

Sì, abbiamo il Deep Blue di IBM , che ha sconfitto i più grandi maestri di scacchi del mondo, e il Watson di IBM , che ha sconfitto tutti i giocatori di “Jeopardy!”

Nel frattempo, Siri o Google Home possono eseguire attività semplici in risposta a domande specifiche, ma è stato dimostrato che hanno il QI dei bambini .

Quindi torniamo a questa domanda: siamo vicini a HAL 9000? Nel complesso, possiamo sicuramente affermare, vicini ma non da avere un’unica IA con la gamma magistrale di capacità di HAL.

Possiamo programmare l’intelligenza artificiale per simulare e imitare le risposte emotive, come la simpatia, ma non è affatto la stessa cosa che provare effettivamente l’ ansia per qualcosa come l’estinzione imminente.

Anna Ramirez / Loretta Mendoza – ‘Stile di Vita’ in ‘Un modo di vivere’ – Mail, redazione@reporterspress.it