10 consigli per la cura della pelle dell’Uomo

Piaccia o no, non puoi continuare a usare i prodotti per il viso della tua ragazza o tua moglie di nascosto. La tua pelle è diversa e questo non è uno scherzo. Sudi in modo diverso e i tuoi pori sono più grandi, quindi intrappoli più sporco e inquinamento con la pelle di quanto non farà mai.

Metti in ordine i tuoi esercizi di toelettatura quotidiana con un lavaggio viso e corpo fatto apposta per te. Questa è una rappresentazione della preseason che funziona tutto l’anno. Devi usare un lavaggio viso e corpo ogni giorno, senza eccezioni.

2. Bevi più acqua

Tra una rappresentazione e l’altra, devi rimanere idratato dall’interno verso l’esterno, il che rende l’acqua potabile un’opera tutta sua. Anche quando sei in viaggio, devi bere acqua. Certo, a volte preferiremmo avere qualcos’altro invece di pagare per un’altra bottiglia di plastica di acqua “di sorgente”, quindi investi in una bottiglia con un filtro incorporato. L’acqua avrà un sapore migliore ed è meglio per te.

3. Lavati il ​​viso ogni giorno

Lavati il ​​viso con un detergente quando fai la doccia e di nuovo prima di andare a dormire la notte. Mantenere la pelle pulita e idratata dovrebbe essere un’abitudine quotidiana. Se viaggi, assicurati di lavarti dopo i voli a lungo raggio una volta atterrato. Potrebbe essere un gioco semplice, ma quelli buoni di solito lo sono.

4. Fai un pisolino

Il gioco “dormiente” è semplice e facile. Il sonno è la tattica più sottovalutata per mantenere una pelle sana. Potresti dormire, ma la tua pelle si sta lentamente raggruppando per la prossima sfida. Non lasciarti privare del sonno. Fai un pisolino se ne hai bisogno. Dovrai lavorare su questo senza pensare che dovresti fare qualcos’altro.

5. Esercizio

Far scorrere il tuo sangue intorno al tuo corpo è benefico per tutto il tuo essere, ma la tua pelle diventerà letteralmente viva quando riceverà rapidamente ossigeno fresco. Anche se non riesci ad andare in palestra ogni pochi giorni, una breve passeggiata ogni giorno ti farà bene. Metti solo un po ‘di confusione come se fosse l’ultimo gioco del gioco.

6. Utilizzare la protezione solare

Fallo subito attraverso la testa: hai bisogno di protezione solare tutto l’anno. Anche se hai già un’abbronzatura, ne hai ancora bisogno per proteggere gli strati più profondi della tua pelle. Quanto usi e dove lo metti dipende dalle posizioni offensive del sole e del tempo.

7. Applicare un balsamo dopobarba con un idratante

Sì, tuo padre e tuo nonno hanno usato un dopobarba abrasivo che ha bruciato. Anche i tuoi zii potrebbero giurarlo, ma hanno anche giocato con caschi in pelle e senza maschere. Nulla dovrebbe pungere dopo la rasatura, e se lo fa, allora hai fatto qualcosa di sbagliato. L’uso di un balsamo dopobarba idratante è il gioco che chiami subito dopo una rasatura eccezionale.

8. Esfoliare ogni altro giorno

La rasatura aiuta a esfoliare le zone della barba, ma devi comunque preoccuparti del naso, della fronte e della pelle dietro le orecchie e lungo il collo. Queste aree e quelle che dovresti radere dovrebbero essere esfoliate a giorni alterni sotto la doccia per eliminare le cellule morte della pelle e pulire i pori ostruiti. Pensa ad esfoliante come il gioco uditivo difensivo che chiami quando sai che la tua pelle ha avuto un paio di giorni difficili.

9. Bilancia la tua dieta

Questa è una commedia dalle mille sfaccettature che richiederà un po ‘di pratica prima di farlo bene, quindi analizziamolo.

In primo luogo, bere meno diuretici. Oltre a disidratarti e farti prendere dal panico per la maggior parte della giornata, i diuretici come il pop contribuiscono anche a notti insonni e ansia, che non fanno mai bene a te o alla tua pelle.

In secondo luogo, scegli un’insalata invece di patatine fritte. È così semplice: cattiva circolazione significa scarsa pelle. Se il tuo sangue può fluire liberamente, tutto l’ossigeno e i nutrienti che assumi si sposteranno sulla tua pelle e altri organi in modo più efficiente. I cibi fritti rallentano la circolazione e producono una pelle pallida e sgangherata.

Terzo, mangia meno carne. Ci vuole molto tempo per digerire, e mentre hai ancora bisogno di proteine, devi anche aumentare l’assunzione di frutta e verdura. I frutti con molta acqua aiutano a idratarti e forniscono nutrienti. Le verdure, sebbene nutrienti, aiutano anche a pulire il tratto digestivo dalle tossine, che alla fine si fanno strada verso la pelle e il resto degli organi. Una dieta sana impedisce che ciò accada. Ora metti tutti in moto e hai una linea difensiva inarrestabile.

10. Prendi le tue vitamine

La pelle sana e bella si ottiene prestando la massima attenzione all’apporto di nutrienti quanto alla cura della pelle. Le carenze vitaminiche si manifestano spesso sulla pelle, quindi dimostra che le vitamine svolgono un ruolo vitale nella salute della pelle. Mangiare molta frutta e verdura manterrà i livelli di vitamina ottimali e di conseguenza la pelle luminosa. Nel caso in cui tu non stia assumendo tutte le vitamine necessarie, aggiungi una multi-vitamina e un olio di pesce nella tua dieta quotidiana.

