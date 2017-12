UE, Prodotti chimici: Elenco raddoppiato su sostanze a rischio

Le sostanze chimiche ritenute molto rischiose per la salute e l’ambiente, e soggette a regolamentazione prioritaria in Europa, sono passate da 15 a 29, in seguito all’estensione approvata dall’Agenzia Europea per le Sostanze e i Preparati Chimici (ECHA), con sede a Helsinki. L’inclusione nella lista nera di 14 nuove sostanze avviene quindici mesi dopo la pubblicazione della prima, e a tre anni dall’approvazione del programma (REACH). Tra le nuove sostanze pericolose troviamo: dinitrotoluolo (usato per schiume di poliuretano ed esplosivi); varie fibre ceramiche di silicato di alluminio (isolanti contro le alte temperature); varie sostanze usate per produrre l’idrocarburo antracene; altre contenenti piombo; il catrame ad alta temperatura; lo ftalato diisolubtil.

ADUC – FI

