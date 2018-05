U.E. – Droghe nelle acque reflue. Rapporto EMCDDA

Gli ultimi risultati del più grande progetto europeo sulla scienza emergente di analisi delle acque reflue ,sono stati presentati oggi dal gruppo europeo SCORE, in associazione con l’agenzia europea delle droghe (EMCDDA). Il progetto ha analizzato le acque reflue di 56 città europee in 19 Paesi nel marzo 2017 ed ha analizzato i consumi di droghe dei loro abitanti.

Da Berlino a Vilnius e da Helsinki a Barcellona, ??lo studio ha analizzato i campioni giornalieri di acque reflue nei bacini di raccolta degli impianti di trattamento delle acque reflue (WWTP) per il periodo di una settimana. Le acque reflue provenienti da circa 43 milioni di persone sono state analizzate per tracciare quattro droghe illecite: anfetamina, cocaina, MDMA (ecstasy) e metanfetamina.

L’epidemiologia basata sulle acque reflue è una disciplina scientifica in rapido sviluppo per monitorare le tendenze in tempo reale, a livello di popolazione, sull’uso di droghe illecite. Campionando una fonte nota di acque reflue, come una rete fognaria che influisce su un impianto di trattamento delle acque reflue, gli scienziati sono in grado di stimare la quantità di droghe usate in una comunità misurando i livelli di droghe illecite e dei loro escrementi metabolici nelle urine.

Il gruppo SCORE conduce campagne annuali di monitoraggio delle acque reflue dal 2011. Ventuno città hanno partecipato a cinque o più delle sette campagne finora organizzate, il che consente un’analisi del trend del consumo di droga basata sui test delle acque reflue.

I risultati del 2017 sono stati pubblicati oggi in “Analisi delle acque reflue e droghe – uno studio europeo su più città”, un’edizione aggiornata nella serie dell’EMCDDA Perspectives on Drugs (POD). Il POD include una mappa interattiva innovativa e uno strumento basato su grafici che consente all’utente di esaminare i modelli geografici e temporali e di focalizzare i risultati per città. I risultati offrono una preziosa panoramica della situazione delle droghe nelle città coinvolte, rivelando variazioni regionali marcate nei modelli di consumo :

L’uso di metanfetamine rimane generalmente basso. Tradizionalmente concentrato nella Repubblica Ceca e Slovacchia, ora sembra essere presente a Cipro, nell’est della Germania e nell’Europa settentrionale (ad esempio, Finlandia e Norvegia).

Tracce di cocaina nelle acque reflue suggeriscono che il consumo di questa sostanza è più alto nelle città dell’Europa occidentale e meridionale, in particolare nelle città di Belgio, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. L’analisi punta a un consumo di cocaina da molto basso a trascurabile nella maggior parte delle città dell’Europa orientale. Nelle città dove le acque reflue sono state analizzate per il 2016 e il 2017, gli ultimi dati rivelano aumenti di tracce di cocaina, confermando la tendenza al rialzo registrata nel 2016.

La maggior parte delle città che hanno osservato forti aumenti delle tracce di MDMA nel periodo 2011-16 hanno registrato un trend di stabilizzazione nel 2017.

Le quantita’ di anfetamina rilevate nelle acque reflue variavano considerevolmente, con i livelli più alti riportati nelle città del nord e dell’est dell’Europa. L’anfetamina è stata trovata a livelli molto più bassi nelle città del sud dell’Europa.

Quando sono stati esaminati i modelli settimanali di consumo di droghe, i livelli di cocaina e MDMA (ecstasy) sono aumentati bruscamente nei fine settimana nella maggior parte delle città, mentre l’uso di anfetamine sembra essere distribuito più uniformemente durante la settimana.

In questo progetto, SCORE utilizza un protocollo standard e un modello comune di controllo della qualità in tutte le località, rendendo possibile confrontare direttamente le quantita’ di droghe illecite in Europa per un periodo di una settimana per sette anni consecutivi.

L’EMCDDA adotta un approccio con più indicatori per il monitoraggio della droga, in base al principio che nessuna misura singola può fornire un quadro completo della situazione. Inoltre considera l’analisi delle acque reflue un prezioso strumento in piu’ nell’insieme dei suoi strumenti epidemiologici e in grado di fornire informazioni tempestive su un ampio spettro di sostanze.

ADUC -Fi