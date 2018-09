Turchia, Sistemi di difesa S-400 da Russia

La Turchia acquisterà sistemi di difesa antiaerei S-400 russi, nel 2019, secondo il programma, ha riferito il vice primo ministro russo Yuri Borisov. Il funzionario ha sottolineato che gli S-400 non sono gli unici ricercati. “Le capacità uniche di Pantsyr, Buk-M3E, Tunguska, MPADS (Man-portable air-defence systems – TASS) sono anche richieste”, ha affermato.

Una fonte diplomatico-militare ha riferito a TASS in precedenza che, alle imprese di difesa russe, è stato ordinato di completare la produzione di sistemi di difesa missilistica per le consegne in Turchia.

La Turchia divenne il secondo cliente degli S-400 dopo la Cina. La firma del contratto era stata annunciata a settembre 2017.

Fonte