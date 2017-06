[Toscana – Pisa] Restaurati i costumi storici della Magistratura di San Marco

Sono 21 le cotte da combattente del Gioco del Ponte restaurate, più il vestito da Magistrato della nobile Magistratura di San Marco (Pisa), per un costo di 5mila euro. Per la consulenza degli abiti e per la loro originalità si è scelto di affidarsi ad una professoressa, mentre nei prossimi anni si procederà alla riproduzione nella forma e nei materiali dell’oggettistica della Magistratura di San Marco.

