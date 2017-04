[Toscana] Sacerdote parrocchia fiorentina inveisce contro giornalista, dopo richiesta rettifica notizia a fine SS Messa

Il Fatto di Cronaca. Il giorno 12 Marzo 2017 il Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze, ha visitato il Centro Tecnico di Coverciano ed alcune parrocchie del quartiere. La mattina del 19 Marzo 2017, un sacerdote di una parrocchia fiorentina del quartiere 2, al termine della SS Messa delle ore 10.30, quindi in presenza di numerosi fedeli e bambini, riferendosi alla presenza del Cardinale Betori, presso tale parrocchia, ha affermato che, l’unica testata la quale ha pubblicato la notizia (ha precisato: “corretta”), è quella di ToscanaOggi. Ha anche aggiunto di aver “personalmente” ringraziato telefonicamente la giornalista. Dato che altre testate hanno pubblicato la notizia sulla presenza del Cardinale al quartiere 2 (basta fare una ricerca su Google per documentarsi), considerando che tale parroco ha fatto una comunicazione ufficiale, al termine della SS Messa, in presenza di centinaia di fedeli, gli è stato cortesemente chiesto, in sacrestia, di fare una doverosa rettifica per rispetto a tutti coloro che, comunque, hanno pubblicato la notizia. Il Parroco ha risposto, dicendo che non farà MAI alcuna rettifica (con una frase del tipo: “Mi ritengo libero a casa mia di far quel che mi pare”), verbalmente alterato (quasi a voler menare l’interlocutore, richiedente della rettifica, parrocchiano di suddetta Chiesa da oltre 40 anni), fregandosene della presenza di diversi testimoni, inebetiti dal comportamento aggressivo del parroco. Poi, inveendo contro i giornalisti, identificandoli come una categoria di bugiardi e delinquenti (tutto un erba un fascio), il parroco ha concluso esternando una serie di ulteriori frasi ingiuriose, ma la ciliegina è stata questa frase “Per fortuna si muore tutti, compreso voi giornalisti”.

Fonte: Testimonianza locale

-^-

NOTA

Quanto sopra è riportato dalla testimonianza diretta di un parrocchiano. In questi casi particolari, chi vuole rettificare a quanto sopra pubblicato, può farlo inviando lo scritto al nostro consulente legale, Avv. Simone Valenti di Firenze.

-+-

I commenti verranno monitorati e approvati soltanto se ritenuti idonei; saranno cancellati quelli offensivi.

-+-

Shortlink: