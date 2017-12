Toscana – Firenze, Q2: Incontro di comitato cittadino; selezionata la presenza della stampa

Il 29 Agosto 2017, è avvenuto un incontro promosso da un comitato cittadino di Degrado Bellariva, presso il circolo La Loggetta di Via Aretino. Erano presenti Michele Pierguidi Presidente Q2, e gli assessori Alessia Bettini e Federico Gianassi e il presidente del suddetto comitato. Sin qui niente da eccepire se non il fatto che risulta esserci stata la selezione degli inviti alla stampa, tant’é che toscanamagazine.com non è stata invitata. Tale comportamento è molto grave in quanto volutamente si è limitato la libertà di informazione. Invitiamo pertanto l’Ordine dei Giornalisti della Toscana affinché simili comportamento non si verificano più.

Nel contempo grazie ad un gruppo in Facebook, dedicato a Campo di Marte (*), leggiamo che la serata è stata incentrata sulle problematiche del Quartiere 2 e sulle proposte di risoluzione avanzate dalla maggioranza di Palazzo Vecchio. In sintesi leggiamo su quel gruppo, quanto segue:

L’Assessore Gianassi ha spiegato l’operazione dei vigili di quartiere che partirà entro settembre ad iniziare dai Giardini di Bellariva dove esistono situazioni problematiche a dir poco indecorose di degrado, pericolose come spaccio e prostituzione.

L’Assessore Alessia Bettini ha chiarito sugli abbattimenti degli alberi che nel mese di Agosto è avvenuto in vari posti, come Piazza San Marco, Viale Corsica, ecc.

Sembra che c’è l’impegno nel creare il Parco del Mensola con addirittura 1100 alberi da piantare.

Il pero cinese riferiscono esserci in via Erbosa a Gavinana. Quindi a Primavera tappatevi il naso dall’eventuale puzzo di sperma…

Il presidente del Quartiere2, ha riferito sulla situazione dei rifiuti e discariche abusive, compreso via del Guarlone.

Restano comunque irrisolte problematiche tangibili e documentate anche da toscanamagazine, come ad esempio quella dei cassonetti di Via Clasio, ove ci sono sette cassonetti ed una porzione di strada in divieto di sosta, per far passare agevolmente la motrice.

Esistono poi altre grottesche situazioni, come furgoni e camion con cassoni che raccolgono ferraglia di ogni tipo, compreso oggetti ingombranti che sono un compito di Alia (ex Quadrifoglio) [vedi foto in fondo articolo] , oppure discariche a cielo aperto in Via del Guarlone (vedasi foto in fondo articolo), in questa stessa via il manto stradale ha buche profonde e pericolose (il transito è si ridotto, ma ci sono comunque abitazioni e un edificio a soggiorno anziani che vengono portati a passeggio dagli addetti preposti, inciampare è un attimo).

Altre situazioni riguardano la salute dei cittadini, come la Scuola Dino Compagni e il giardino di Via Schif.

NOTE SUI GRUPPI FACEBOOK

In alcuni questi gruppi, fiorentini o di quartieri ben precisi tipo quello di Coverciano, alcuni degli amministratori tolgono la possibilità ad alcuni giornalisti di testate indipendenti nel poter pubblicare od esprimere opinioni ben precise. Questi giornalisti vengono ‘bannati’ senza che da parte degli organi preposti, compreso gli amministratori, avvenga alcun commento. Quindi complimenti a tutti per accettare permissivamente questi gravi comportamenti che ostacolano la libertà di stampa, di parola ed opinione. In una toscana che si definisce democratica, che si indigna per le scritte omofobe, populiste, fasciste, codesti comportamenti non dovrebbero permetterli.

