[Top Secret] Aereo Yu-71: in 40 minuti dalla Russia a New York

L’aereo Yu-71, inserito nel progetto 4202 del programma missilistico russo raggiunge velocità fino a 11.000 chilometri orari, e sembra può entrare nello spazio orbitale. Quindi un aereo ipersonico dotato di sistemi per la guerra elettronica, e perciò sarà in grado di attraversare in volo gli Stati Uniti in pochi minuti e disabilitare tutte le stazioni di rilevamento elettroniche sul suo percorso. Secondo la NATO, è probabile che dal 2020 al 2025 vengano dispiegati fino a 24 velivoli ipersonici in uno dei reggimenti della 13a Divisione Missilistica delle Truppe Missilistiche e Spaziali russe nella regione di Orenburg.

Da questa regione, lo Yu-71 sarà in grado di raggiungere Washington in 45-50 minuti, New York in 40 minuti e Londra in 20 minuti, e sarà quindi impossibile rilevare o intercettare il velivolo.

I test sul nuovo velivolo ipersonico in grado di trasportare una testata nucleare con sigla – Yu-71, continuano da diverso tempo.

Gli Stati Uniti e la Cina stanno sviluppando dei loro velivoli ipersonici simili allo Yu-71 russo: il progetto cinese è noto come WU-14. I risultati degli ingegneri americani risalgono a diversi anni fa sul drone ipersonico Hypersonic Technology Vehicle 2.

*****

Articolo di Andrej Terentev pubblicato su Pravda Report il 6 dicembre 2016.

Shortlink: