Tesla presenta il nuovo semi-camion elettrico

Elon Musk ha presentato un nuovo semirimorchio che, quando vuoto, può andare da zero a 60 mph in cinque secondi. Può farlo in 20 secondi quando il trailer è pieno. Il semirimorchio di Tesla può funzionare a pieno carico per 500 miglia autostradali senza ricaricare. C’è anche una versione che può funzionare per 300 miglia. Tuttavia, un semirimorchio diesel può viaggiare più lontano e il serbatoio del gas si riempie più velocemente di quanto sarebbe necessario per ricaricare la batteria.

Il sistema di guida è garantito per un milione di miglia. Non c’è un prezzo fisso per il semi ma Tesla sostiene che i camionisti torneranno indietro nel giro di soli due anni. Il costo di gestione e manutenzione del carrello è molto inferiore a quello del diesel.

La cabina è più grande perché il motore è più piccolo e avrà un sistema di guida semi-autonomo migliorato chiamato AutoPilot.

Fonte: Jeanette Smith (CNN : Tesla rivela semi-camion e nuova auto sportiva)

Immagine di Smnt Cortesia di Wikimedia – Licenza Creative Commons

