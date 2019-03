Stati Uniti, Securities and Exchange Commission ha chiesto arresto fondatore Tesla, Elon Musk

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (ESA, il suo acronimo in inglese) ha chiesto Lunedi l’arresto del fondatore della società di Tesla, Elon Musk, considerando rotto l’accordo raggiunto con il datore di lavoro a non rendere dichiarazioni “imprecise” influenzare il valore delle azioni la compagnia automobilistica. Martedì scorso Musk ha dovuto ritrattare nuovamente su Twitter dopo aver pubblicato un messaggio in cui affermava che Tesla avrebbe prodotto circa 500.000 veicoli quest’anno.

Musk ha detto Tesla ceduto e raggiungere velocità di produzione annuale di 500.000 veicoli entro la fine del 2019, una dichiarazione considerato “vaga” in una nota della SEC, che potrebbe aver alterato il valore delle azioni della società.

Secondo i documenti del tribunale consultati da Efe, il regolatore ha chiesto a Musk di confermare se le sue dichiarazioni su Twitter, datate 19 febbraio, avevano l’approvazione di Tesla, qualcosa a cui il datore di lavoro si era impegnato a fare.

La SEC ha anche richiesto i documenti che supportano le sue affermazioni e ha fatto la stessa richiesta a Tesla.

Il giudice federale Alison J. Nathan deve decidere se esiste un coordinamento tra la direzione dell’azienda e Musk per la pubblicazione di tali informazioni sui social network e se queste informazioni possono essere supportate con i dati.

Altrimenti, il giudice potrebbe ordinare l’arresto del controverso uomo d’affari per disprezzo violando l’accordo con la SEC.

La SEC ha minacciato Tesla e Musk con una causa per frode, dopo che il fondatore della società ha dichiarato su Twitter nell’agosto 2018 di aver ottenuto i fondi necessari per rimuovere Tesla dal mercato azionario e suggerire che eseguisse la transazione. Pagherei 420 dollari per azione.

Tuttavia, il 29 settembre, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il datore di lavoro Musk di Tesla avrebbe lasciato la presidenza per tre anni in cambio di non essere citati in giudizio per frode.

L’accordo prevedeva, oltre al pagamento di 40 milioni, in sostituzione di Musk di una persona “indipendente”, la nomina di due amministratori indipendenti al suo consiglio di amministrazione e la creazione di un “nuovo comitato di amministratori indipendenti e mettere più controlli e processi per monitorare le comunicazioni di Musk. ”

Dopo aver ascoltato la notizia, le azioni di Tesla hanno perso il 4,02% in movimenti azionari dopo la chiusura della Borsa di New York.

Fonte :: EFE USA

