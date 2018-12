SPESA ITALIANI PER I FARMACI: I DATI DI FEDERFARMA

I dati di Federfarma nel 2017 dichiarano che sono stati spesi 8.289 miliardi per l’acquisto di farmaci in farmacia con una flessione di circa 1.9% rispetto all’anno precedente. Queste cifre sono state raggiunte grazie alla compilazione di oltre 580 milioni di ricette, il che significa circa 9.57 ricette per ogni cittadino che nell’anno scorso ha ritirato mediamente 18.2 confezioni di medicinali a carico del SSN con un prezzo medio di 9.42 Euro.

Fonte Federfarma