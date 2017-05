SMS SOLIDALE, A cosa servono questi soldi ?

Il numero solidale della Protezione civile, che in quattro giorni ha già raccolto oltre 9,7 milioni di euro, al 28 Agosto 2016, serve per ricostruire EDIFICI PUBBLICI; i soldi quindi saranno versati, senza alcun ricarico, su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato. Alla fine della raccolta, che durerà 45 giorni, sarà nominato d’accordo con le regioni coinvolte un comitato di garanti con il compito di dare il nulla osta ai progetti di ricostruzione di edifici pubblici presentati dagli enti locali”. Quindi attenzione: i soldi non verranno usati per le case dei terremotati ma per “scuole, palestre, centri per i bambini, municipi“. Lo ha dichiarato la stessa Protezione Civile.

Un aspetto forse non chiarissimo ai cittadini, visto che la Protezione civile si era limitata a far sapere che avrebbe provveduto a “destinare i fondi alle regioni colpite dal sisma”.

In pratica i soldi che state inviando alla Protezione Civile per il sisma del centro italia, NON sono destinati alla popolazione per la ricostruzione delle loro case.

