Siria, nuovo pacchetto economico di assistenza UE a favore dei rifugiati

Il Fondo fiduciario regionale dell’UE in risposta alla crisi siriana ha adottato nuovi progetti per un totale di 275 milioni di euro. I nuovi progetti sono destinati a fornire assistenza ai rifugiati e alle loro comunità di accoglienza, messe a dura prova, in Turchia, Libano, Giordania, Iraq, nei Balcani occidentali e in Armenia.

I progetti riguardano l’istruzione, l’assistenza sanitaria, il sostegno alle comunità locali, l’inclusione sociale e la parità di genere. Grazie al pacchetto di assistenza appena adottato, l’attuale volume complessivo del Fondo fiduciario dell’UE ha superato la soglia del miliardo di euro, che era l’obiettivo fissato dal Presidente Juncker il 23 settembre 2015 durante la riunione informale del Consiglio europeo sulla migrazione e ribadito nella comunicazione dal titolo “Gestire la crisi dei rifugiati”.

Federica Mogherini, Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione, ha dichiarato: “I nostri programmi rappresentano un’ancora di salvezza per milioni di siriani all’interno del paese e in tutta la regione e contribuiscono a offrire un futuro ai profughi siriani e alle comunità di accoglienza. Garantendo a ragazze e ragazzi l’accesso a un’istruzione di qualità, contribuiamo a scongiurare il rischio che il conflitto siriano provochi una “generazione perduta” di giovani le cui esistenze sono state sconvolte dalla guerra. È un dovere morale, ma anche l’investimento più oculato che possiamo fare nella sicurezza, nella stabilità e nella prosperità della nostra regione; in ultima analisi, è quindi un investimento nel nostro proprio futuro”.

Johannes Hahn, Commissario UE per la Politica di vicinato e i negoziati di allargamento, ha commentato: “Grazie al Fondo fiduciario dell’UE, i minori ospitati in Giordania, Libano e Turchia possono frequentare la scuola, hanno accesso a spazi sicuri per l’istruzione non formale e beneficiano di protezione e di assistenza psicosociale. Gli studenti siriani che hanno dovuto interrompere gli studi a causa del conflitto ricevono borse di studio per frequentare le università giordane, libanesi e turche. Attraverso la formazione professionale e le fiere del lavoro, i rifugiati siriani, così come le comunità di accoglienza, vedono aumentare le proprie probabilità di accesso al mercato del lavoro. L’UE continuerà a fornire risposte ai bisogni derivanti dal conflitto in Siria, come testimonia il fatto che il Fondo fiduciario veicola attualmente fondi per oltre un miliardo di euro destinati a migliorare le condizioni di vita dei beneficiari”.

Nel quadro degli incontri del comitato direttivo del Fondo fiduciario dell’UE si sono riuniti la Commissione europea, gli Stati membri dell’UE e i rappresentanti di Turchia, Libano, Giordania, Iraq e della Banca mondiale per concordare programmi di sostegno a favore dei rifugiati siriani della regione.

Il nuovo pacchetto di aiuti, forte di 275 milioni di euro, si concentrerà sul miglioramento dell’accesso ai mezzi di sussistenza, all’assistenza sanitaria, all’istruzione e alle infrastrutture di protezione e prevede le seguenti azioni:

pacchetto di assistenza di 126,5 milioni di euro a favore della Turchia:

o 105 milioni di euro per migliorare la resilienza dei siriani che si trovano sotto protezione temporanea e delle comunità di accoglienza. I principali obiettivi sono l’accesso alla formazione professionale, la creazione di reddito e di posti di lavoro e l’organizzazione di corsi di turco;

o 11,5 milioni di euro per migliorare l’accesso all’assistenza sanitaria per i rifugiati e le comunità di accoglienza.

o 10 milioni di euro per consolidare le competenze dei rifugiati e le capacità delle autorità locali in Turchia.

Programma di 90 milioni di euro nel settore dell’istruzione che rappresenta un investimento nel futuro dei minori e dei giovani colpiti dalla crisi siriana e ospitati in Libano, Turchia e Giordania. Il programma si concentra sull’ulteriore miglioramento dell’accesso all’istruzione per il prossimo anno scolastico – in particolare in Libano, cui è destinata una dotazione di 58 milioni di EUR – e sulle misure di protezione contro la violenza, gli abusi e lo sfruttamento. L’azione sosterrà inoltre forme certificate di istruzione non formale e interventi di sostegno psicosociale.

Programma di 25 milioni di EUR a sostegno di donne e ragazze vulnerabili in Iraq, Giordania, Libano e Turchia. Tale programma si prefigge di sensibilizzare la popolazione all’importanza del ruolo delle donne nella promozione della pace e della sicurezza e alla necessità di tutelare i diritti, garantire la protezione e soddisfare i bisogni specifici delle donne adulte e delle giovani. In Iraq sono ora operative le strutture di assistenza alla maternità e all’infanzia realizzate con il sostegno del Fondo fiduciario dell’UE.

Programma di 21 milioni di euro destinato a sostenere la Serbia nella gestione della crisi dei rifugiati e dei migranti lungo la rotta dei Balcani, per rafforzare la capacità operativa delle autorità serbe di fornire alloggi, condizioni di vita e servizi adeguati che possano soddisfare efficacemente le esigenze dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo.

Programma di 10 milioni di euro destinato al sistema sanitario pubblico giordano per garantire ai cittadini giordani e ai rifugiati siriani un accesso migliore ai servizi di assistenza sanitaria secondaria e terziaria e il miglioramento della qualità di questi ultimi.

Programma di 3 milioni di euro a sostegno dei rifugiati siriani in Armenia per migliorare l’accesso ai servizi sanitari e all’assistenza psicosociale, migliorare le condizioni abitative, favorire l’accesso alle opportunità economiche e facilitare l’integrazione di scolari e studenti.

Contesto

Dalla sua istituzione nel dicembre 2014, una quota sempre maggiore del sostegno UE alla resilienza destinato ad aiutare i paesi vicini della Siria viene mobilitata attraverso il Fondo fiduciario regionale dell’UE in risposta alla crisi siriana. Il Fondo rende più efficace la politica integrata dell’UE in materia di aiuti in situazioni di crisi, privilegiando la resilienza a lungo termine e i bisogni urgenti del processo di ritorno alla normalità dei rifugiati siriani e delle comunità di accoglienza, messe a dura prova, nonché delle loro amministrazioni, in paesi vicini come la Giordania, il Libano, la Turchia e l’Iraq. Il Fondo fiduciario è uno strumento fondamentale per realizzare gli impegni che l’UE ha assunto, nel quadro della conferenza di Londra sulla Siria del 2016 e della conferenza di Bruxelles dell’aprile 2017, per fronteggiare la crisi; si pone inoltre come sostegno degli speciali patti che l’UE ha concordato con la Giordania e il Libano per offrire loro assistenza durante la prolungata crisi dei rifugiati.

La scorsa settimana, il Fondo fiduciario ha accolto con favore l’ulteriore contributo di 1,2 milioni di euro da parte della Polonia. L’attuale volume complessivo del Fondo fiduciario dell’UE supera il miliardo di euro, con contributi provenienti da 22 Stati membri dell’UE e della Turchia. Al Fondo fiduciario possono contribuire tutti i donatori interessati.

Tenendo conto delle decisioni recentemente adottate, la dotazione del Fondo, che ha raggiunto il miliardo di euro, è stata destinata alla realizzazione di programmi concreti di assistenza ai rifugiati e alle comunità ospitanti della regione. Tali programmi sostengono l’istruzione di base e la protezione dei minori, la formazione e l’istruzione superiore, il miglioramento dell’accesso all’assistenza sanitaria, il miglioramento delle infrastrutture per l’approvvigionamento idrico e la gestione delle acque reflue, fornendo altresì contribuiti a favore della resilienza, delle opportunità economiche e dell’inclusione sociale. Nelle finalità del fondo rientrano gli aiuti destinati agli sfollati interni presenti in Iraq che fuggono dalla crisi Siria/Iraq/Da’esh e ai paesi extra-UE dei Balcani occidentali colpiti dalla crisi dei rifugiati.

