Sardegna, Chiesa di Santa Maria di Betlem; cerimonia investitura nuovi cavalieri di Malta OSJ

Il 2 Settembre 2017, presso la chiesa di Santa Maria di Betlem, in Sardegna, a consolidamento del gemellaggio pluriennale tra il Gremio dei Contadini e il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta OSJ con il quale condividono la devozione a San Giovanni Battista, il Presidente e una delegazione del Gremio hanno partecipato, in forma ufficiale, alla celebrazione eucaristica prevista alle ore 19.

Al termine di essa è avvenuta la cerimonia d’investitura dei nuovi cavalieri di Malta OSJ.

Alla cerimonia erano presenti S.A.R. Don Thorbjorn Paterno’ Castello di Carcaci Gran Maestro, SE Bali di Gran Croce Ivanoe Giorgio Colombo Luogotenente, SE Cavaliere di Gran Croce Alberto Tumminelli Gran Priore d’Italia, SE Cav Grande Ufficiale Francesco Ginesu Priore della Sardegna e delegazioni di tutta Italia, per un totale di 60 Cavalieri in Sardegna in occasione della Scuola dei Paggi.

Nell’occasione, inaugurato anche il nuovo Giardino che ospita la statua del Beato Francesco Zirano, la cui esecuzione di tutti i lavori e i materiali sono stati donati dai Cavalieri di Malta OSJ della Sardegna.

Ufficio Stampa

Shortlink: