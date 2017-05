Ricollocamenti rifugiati, Commissione Europea assegna oltre 15mln euro a Italia

La Commissione europea ha assegnato 15,33 milioni di euro all’Italia per migliorare il funzionamento del sistema di ricollocamenti, il trasferimento di rifugiati ad altri Paesi membri dell’Ue. I soldi, che proverranno dal Fondo per l’asilo, la migrazione e l’integrazione, saranno disposti dal Ministero dell’Interno per finanziare alloggi, cibo, assistenza sanitaria e mediazione linguistica e culturale per tutti coloro che accettano e sono in attesa del trasferimento.

Secondo l’ultimo report della Commissione dal lancio del programma di ricollocamenti nel settembre 2015 sono state trasferite in tutto 13.546 persone, 9.610 dalla Grecia e 3.936 dall’Italia.

