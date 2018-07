REPUBBLICA DI MOLDOVA, INCONTRO STORICO FRA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MOLDOVA ED IL PRINCIPE THORBJORN PATERNO CASTELLO DI CARCACI, GRAN MAESTRO DEI CAVALIERI DI MALTA OSJ

Il Presidente della Repubblica Moldova, Igor Dodon, ha incontrato il Principe e Gran Maestro Thorbjorn Paternò Castello di Carcaci, in visita nel loro paese per una familiarizzazione. Nel dialogo, gli interlocutori hanno discusso le possibilità di collaborazione nell’organizzazione e nella conduzione di attività e azioni comuni di beneficenza.

“Sostenere le persone con esigenze speciali, le famiglie con molti bambini, anziani, persone inermi è una priorità”, ha detto il Presidente Igor Dodon – precisando che, a tal proposito, dopo le elezioni presidenziali, è stata creata la Foundation Charity First Lady “anima”, la quale, già in un anno, ha aiutato più di 100 000 persone, tra cui:

.: fornitura di assistenza tecnica agli asili del paese,

.: fornitura di oltre 8.000 zaini e materiale scolastico per gli studenti provenienti da famiglie socialmente vulnerabili ed aiutando quindi molti bambini,

.: acquisto di dieci impianti cocleari per i problemi uditivi di altrettanti bambini,

.: supporto nella conduzione di interventi medici, e altro ancora.

Inoltre, il Presidente ha detto che, per quest’anno, l’ “anima” Fondazione, si propone di sviluppare diversi progetti: dalla fornitura di zaini e materiale scolastico per 30 mila alunni, nella costruzione di circa 100 complessi sportivi in varie località del paese, fornire l’assistenza necessaria per 500 asili nido, ed altro ancora.

In questo contesto, il capo dello stato ha espresso la sua disponibilità a lanciare progetti comuni nelle aree che determineranno in seguito.

Durante l’incontro, il Presidente Igor Dodon ha invitato il Principe Thorbjorn Paternò Castello di Carcaci a partecipare al Congresso Mondiale delle Famiglie, che si terrà nel mese di settembre nella Repubblica Moldova.

L’incontro con il Presidente della Repubblica Moldova, Igor Dodon, è stato organizzato dal Cavalier Grande Ufficiale Anatolie Bejenari, coadiuvato dal Balì Lamberto Franca e dalla Dama Lilia Ostrovschi; il Principe è stato accompagnato dall’Alto Consigliere Personale Don Thomas Molendini di Santa Magdalena.

Ufficio Stampa