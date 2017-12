Pakistan, Droni per il controllo del territorio

Nel Pakistan vengono utilizzati droni per il controllo dei specifiche aree; questo tipo di velivoli senza pilota a controllo remoto, cioé manovrati da una centrale da terra mediante un dispositivo satellitare, sono spesso utilizzati a scopo ricognitivo e di intelligence (dalle forze armate) ed offensivo (dalla CIA). L’aviazione americana ha in tutto 39 tra Predator e Reaper dispiegati in Asia Centrale e Medio Oriente. Una recente azione del drone è stata quella dell’uccisione di Baitullah Mehsud, il capo dei Talebani in Pakistan, il quale era accusato dell’omicidio di Benhazir Bhutto e della strage al Marriott di Islamabad.

