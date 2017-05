Ordini e Cavalieri di Malta, tra veri, presunti e falsi; chiarimenti

L’articolo che andiamo a scrivere è inerente ad alcune affermazioni e illazioni su un paio di gruppi in facebook ove c’è chi continua a fare confusione su titolarità, unicità, autenticità, territorialità, sovranità. Dunque iniziamo con fare chiarezza sui titoli nobiliari e cavallereschi; ebbene quelli dellla Real Casa Paternò Castello, munito del sigillo Reale e sottoscritto da S.A.R. il Principe Reale Thorbjorn I Paternò Castello Guttadauro d’Ayerbe d’Aragona di Carcaci e d’Emmanuel, sono concessi soltanto con apposito decreto. Quindi coloro che hanno ricevuto dei Titoli Cavallereschi in nome di questo Sovrano Ordine, senza la autorizzazione scritta di S.A.R. il Principe Thorbjorn, sono stati vittime di truffa. La deprecabile pratica di vendita di titoli nobiliari e di onorificenze varie, spacciandoli per autentici, con artifici, raggiri e false comunicazioni carpendo così la buona fede di tanti malcapitati al solo scopo di trarre indebiti profitti, purtroppo non è una novità. A questo proposito ricordiamo che il rilascio di Passaporti Diplomatici è esclusivo compito dello SMOM in quanto provvisto di autorizzazione al rilascio.

Ora, al fine di fare chiarezza sull’argomento, riteniamo utile far presente che, nel mondo, gli Ordini Cavallereschi che legittimamente possono definirsi come “Cavalieri di Malta” sono solo quattro e

precisamente:

1) il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri di Malta, (O.S.J. Knights of Malta), di collazione della Real Casa Paternò Castello;

2) il Sovrano Militare Ordine di Malta, meglio conosciuto nel mondo come S.M.O.M., di collazione vaticana;

3) l’Ordine di Malta di collazione della Casa Reale Borbone di Spagna;

4) l’Ordine di Malta di collazione della Corona Inglese ( ne fa parte, tra gli altri, l’ex Premier Tony Blair).

Vi sono tuttavia altri ordini con il termine “Ordine di San Giovanni”, infatti si individuano quattro ordini non cattolici più un Ordine Ecumenico.

1) l’Ordine di San Giovanni del baliaggio di Brandeburgo, operante in Germania.

2) l’Ordine di San Giovanni del baliaggio dei Paesi Bassi.

3) l’Ordine di San Giovanni del baliaggio di Svezia.

4) l’Ordine Ospedaliero di San Giovanni Cavalieri di Malta, con sede a Malta e operante in tutto il mondo.

5) il Venerabile ordine di San Giovanni, operante nel Regno Unito.

.°.

Note varie

Collazione, dal latino collationem, che deriva da collatus, participio passato del verbo difettivo conferre, che significa conferire, paragonare, portare insieme.

Nota 2

Per far parte dell’Ordine di Malta OSJ, cioè per la legge italiana a tutti gli effetti considerata una associazione senza fini di lucro, viene chiesto una quota annua di iscrizione. Per l’investitura a cavaliere vengono chiesti dei soldi a contributo di spese varie. Esse variano da Ordine a Ordine, si parte da minimo 2500 Euro sino ad arrivare a cifre di 5000, ma anche 30mila euro. In questi casi, cioè di chi cheide troppi soldi per un titolo, si può ben dire che trattasi di mercificazione.

Nota3

Non fatevi abbindolare da lustri e mantelli. Se volete fare dell’attività filantropica cioè operare per il bene del prossimo, non necessita far parte di alcun ordine, ma essere se stessi esempio di altruismo. Non fatevi infinocchiare dalle belle parole di statuti e regolamenti o documenti che trovate nei vari siti web a giro, spesso nascondono poi della vera e propria fuffa. La conoscenza e l’umiltà, i gradi e quanto altro, sono soltanto un modo per soggiogarvi e soprattutto spillarvi dei soldi! State attenti ai ciarlatani, anche quelli che hanno titoli nobiliari veri e chiedono soldi per la filantropia diventano dei furfanti.

