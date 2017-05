Orbital Test Vehicle (OTV) X-37B, terminata quarta missione

L’Orbital Test Vehicle (OTV) X-37B, ha terminato la sua quarta missione atterrando sul Kennedy Space Center, dopo 718 giorni di permanenza nello spazio. Il veicolo è in grado di volare e rientrare a Terra in modalità del tutto autonoma. Il progetto ha coinvolto l’Us Air Force, la Defence Anvanced Research Projects Agency (Darpa), la Nasa, ecc. Il veicolo, dal design molto simile a quello dello Space Shuttle, è stato progettato per testare tecnologie specifiche come propulsione, guida avanzata, navigazione, sistemi di protezione termica ed altro ancora. L’obiettivo di questo particolare velivolo aerospaziale è ovviamente militare.

Il primo OTV-1 ha volato nel 2010, lanciato da un Atlas V e la missione si concluse dopo 224 giorni in orbita.

Il secondo OTV-2 è avvenuto il 5 marzo 2011 ed è atterrato il 16 giugno del 2012, dopo 468 giorni di missione.

