[NUTRIZIONESALUTE] MISSION / OBIETTIVI MAGAZINE, NOTE VARIE

La nostra “mission” è quella di realizzare contenuti editoriali accurati e innovativi nei settori che consultate nel magazine. Gli articoli e le interviste pubblicate sul magazine, oltre che le foto laddove indicato, sono coperte da copyright, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non su esplicita autorizzazione della nostra redazione.

TESTATA GIORNALISTICA

Questo sito web è un supplemento di EMMEGI agenzia di stampa (emmegipress.it), testata iscritta dal 12-6-96 al n. 4592 nel Registro della Stampa, al Tribunale di Firenze. P.IVA 02195550484 – Iscr CCIAA nr.0477426 – Nr. Reg. Imprese 483891/96 Fi.

…

CONTENUTI SITO WEB: CONTROVERSIE / ERRORI / OMISSIONI / FORO / LEGALE

L’Editore EMMEGI, per questo e altri magazine gestiti, si esula da qualsiasi ed ogni controversia che possa derivare dalla pubblicazione dei contenuti (testi, immagini, foto, ecc.), inesattezze e omissioni.

Per qualsiasi controversia inerente al magazine, l’editore (EMMEGI) si avvale dello studio legale Avv. Simone Valenti – Firenze.

Il logo del Magazine© è coperto dal diritto d’autore.

……………………………………………………………………………….

CONSULENTI TECNICI/LOGISTICI – PARTNER

La collaborazione tecnica web è con dei partner esterni per quanto concerne il lato server, malfunzionamenti, ed altro. La manutenzione interna del sito web è di chi si occupa della gestione tecnica. Per comunicare errori, link corrotti o mancanti, problemi di visibilità foto e contenuti, inviare cortesemente una mail a: info@pmcomunicazione.com . Grazie.

…………………………………………………………………………………………………………

ACCORDI DI COLLABORAZIONE / CONSULENTI ESTERNI / DOCUMENTI DA CONSULTARE

I consulenti, i collaboratori, i partner, gli sponsor e tutti coloro che vengono a contatto con questo magazine, salvo diverse disposizioni e accordi con l’editore, sono soggetti a specifiche modalità di comportamento; a questo proposito si invita nel consultare i seguenti documenti:

I collaboratori giornalisti che sottoscrivono l’accordo legale sono tenuti inoltre ad altre modalità di riservatezza. In assenza di questo accordo, vale il documento sopra indicato.

——————-

UNA SELEZIONE DELLE NOSTRE FONTI MEDICO-SCIENTIFICHE (in aggiornamento)

AIFA

Ministero della Salute

informasalus

Physicians’ Health Study

Pharmastar

Cyberlipids

FAO

FDA Cuts Trans Fat in Processed Foods

Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione

Società italiana di nutrizione umana

[La testata giornalistica, supplemento della agenzia EMMEGI PRESS, si avvale della PM.Comunicazione.com per la raccolta pubblicitaria e la vendita di servizi come redazionali, video reportage, video spot, interviste, foto gallery, ed altro. Per informazioni entrare in quel sito web o scrivere una mail a: info@pmcomunicazione.com]