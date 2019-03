Mondo, Cerotto ormonale autosomministrato

Un nuovo metodo di contraccezione è stato sviluppato per i paesi a basso reddito, che le donne saranno in grado di applicare al proprio corpo “in pochi secondi” piuttosto che andare in una clinica medica. Il cerotto contraccettivo microneedle è stato sviluppato da scienziati e ricercatori dell’università di Cardiff insieme a designer di prodotti, clinici e specialisti della contraccezione, ed è finanziato dalla Bill e Melinda Gates Foundation.

È destinato a essere distribuito in paesi in cui le donne non hanno o hanno accesso limitato alla contraccezione, come le aree con cure mediche ridotte nell’Africa sub-sahariana.

Attualmente, 214 milioni di donne in età riproduttiva nei paesi in via di sviluppo che vogliono evitare una gravidanza non stanno utilizzando una moderna forma di contraccezione, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Fonte

