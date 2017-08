Messico, Narcoguerra. Corpi smembrati in valigia a Cancun

I resti di due corpi smembrati all’interno di tre valigie sono stati trovati oggi nella zona alberghiera di Cancun. A renderlo noto sono i media locali, precisando che le uccisioni sarebbero avvenute per un regolamento di conti tra gruppi di narcotrafficanti in lotta per il controllo del territorio. Cancun si trova infatti nel mezzo di un’ondata di violenza, precisano i media, ricordando inoltre lo scontro avvenuto qualche ora prima tra uomini dell’esercito e della polizia da una parte e sicari narcos dall’altra.

ADUC

