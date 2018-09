Libano, Cannabis nella valle della Bekaa

Nei campi di questo tranquillo villaggio circondato da montagne, uomini e donne lavorano per ripulire dalla terra e dalle foglie secche le piante di cannabis, una fonte importante di sostentamento in questo angolo povero del Libano, la fertile valle di Bekaa nella parte orientale, a lungo nota come una delle principali regioni di coltivazione di narcotici nel mondo, producendo alcune delle cannabis di qualità, per lo più trasformate in hashish. Oggi, secondo l’U.N., il Paese è il terzo produttore al mondo dopo il Marocco e l’Afghanistan, ma i residenti della valle ne hanno raramente sentito i benefici.

Ora sperano che il loro lavoro diventi presto legale dopo decenni di repressioni e sequestri. Questa settimana è stato presentato in Parlamento un progetto di legge che consentirebbe la coltivazione e l’uso di cannabis per scopi medici. L’idea ha alimentato i sogni del Libano che ha raccolto centinaia di milioni di dollari di vendite ed esportazioni, una fonte di reddito disperatamente necessaria per un Paese oppresso da una bassa crescita, da un’alta disoccupazione e da uno dei maggiori debiti nel mondo.

L’industria legale creerà anche posti di lavoro e porterà ordine nella Bekaa, una regione nota per l’illegalità, dicono i sostenitori della legalizzazione. “Voglio trovare una soluzione per quello che sta succedendo”, ha detto il deputato Antoine Habchi, che ha presentato il progetto di legge in Parlamento. L’obiettivo è “permettere agli agricoltori di vivere con dignità”. Habchi, che proviene dalla regione della Bekaa dove si coltiva la cannabis, ha detto che il disegno di legge dovrebbe portare dei ritorni economici e includerebbe norme per prevenire e curare la dipendenza. In termini economici, la coltivazione sarebbe strettamente controllata.

Le compagnie farmaceutiche private dovrebbero fornire semi e piantine agli agricoltori e durante i raccolti le piante state contate per assicurarsi che nulla sfugga. La dimensione dei campi sarebbe prestabilita. Probabilmente occorreranno mesi prima che il disegno di legge vada oltre la discussione e arrivi al voto. Il portavoce del parlamento Nabih Berri la scorsa settimana ha informato l’ambasciatore degli Stati Uniti Elizabeth Richard, che si stava lavorando al progetto di legge. In passato, gli Stati Uniti hanno fornito aiuti per gli sforzi contro il narcotraffico in Libano, cercando di arginarne il commercio. L’iniziativa non è senza polemiche.

Le zone settentrionali della valle della Bekaa, dove la cannabis è ampiamente coltivata, sono sotto il controllo del gruppo militante Hezbollah, che si oppone all’uso e alla produzione di tutti i tipi di droghe. Il gruppo e i suoi alleati sono in maggioranza nel Parlamento; non si sono ancora pronunciati se bloccare o meno questo progetto di legge. Gli Stati Uniti hanno ripetutamente accusato gli Hezbollah di traffico di droga, accuse che il gruppo nega fortemente.

La legalizzazione sembra aver preso piede in Libano dopo che la società di consulenza globale McKinsey & Co. l’ha inclusa tra i suoi suggerimenti in uno studio commissionato dal governo su come potenziare l’economia del Libano. Tuttavia, gli economisti sono divisi sui benefici. Louis Hobeika, economista dell’Università Notre-Dame in Libano, ha fatto notare che i profitti della cannabis non andranno alle casse dello Stato o ai cittadini, ma saranno divorati dalla corruzione diffusa tra l’élite al potere.

“Questa è una mossa che mira a finanziare la mafia politica in Libano”, ha detto. Habchi non concorda con l’economista, perché secondo lui agricoltori e lavoratori avrebbero finalmente dei vantaggi e dei diritti da questo commercio. Tradizionalmente, gli spacciatori ne traggono maggiori vantaggi, imponendo un prezzo di acquisto agli agricoltori e vendendo il prodotto a prezzi più alti.

La Bekaa è diventata famosa per il traffico di droga durante la guerra civile del 1975-1990, producendo circa 500 milioni di dollari all’anno in oppio e cannabis. Dopo la guerra, le autorità hanno lanciato azioni repressive sui campi e incoraggiato colture alternative come patate, pomodori e mele.

Le piantagioni di cannabis sono fiorite ancora una volta dopo la guerra civile in Siria del 2011 e le autorità libanesi hanno spostato l’attenzione su altre questioni di sicurezza.

Guidando attraverso i villaggi nelle regioni di Baalbek e Hermel nel Libano orientale, si può vedere la cannabis piantata sul ciglio delle strade e nei giardini. In alcuni casi, i posti di blocco delle forze di sicurezza si trovano a poche centinaia di metri. Ci sono più di 40.000 mandati di arresto contro i residenti nella valle della Bekaa, molti legati alla droga. Molto spesso, le autorità preferiscono chiudere un occhio. I residenti ben armati sono pronti a respingere chiunque cerchi di distruggere i loro campi. Quando le forze di sicurezza si presentano per distruggere i campi con bulldozer e camion, spesso devono fronteggiare raffiche di colpi di armi automatiche o persino granate con propulsione a razzo.

Lunedì scorso 23 luglio, le truppe hanno circondato un edificio nel villaggio di Hamoudiyeh gestito da un noto spacciatore di droga, Ali Zeyd Ismail, che ha decine di mandati di cattura contro di lui. La battaglia è durata un’ora ha lasciato sul terreno otto morti, tra cui Ismail, che era conosciuto come l’Escobar del Libano, dal nome del defunto trafficante di droga colombiano Pablo Escobar.

Anche l’hashish viene contrabbandato fuori dal Paese. Difficilmente passa una settimana senza che le autorità facciano sapere di aver sequestrato droga all’aeroporto o nei porti marittimi.

La legalizzazione potrebbe trasformare la cannabis in un mercato legale di esportazione.

Diversi paesi in Europa e Sud America, come Australia e Canada consentono importazioni di cannabis medica. Il Canada e i Paesi Bassi dominano queste esportazioni. Diversi stati degli Stati Uniti consentono la cannabis medica o ricreativa, ma l’importazione è illegale.

Nella Bekaa, gli agricoltori accolgono con favore la legalizzazione, sostenendo che porterebbe posti di lavoro assolutamente necessari.

“Lascia che se ne occupino così come fanno con il tabacco”, ha detto Mayez Shreif, riferendosi a una compagnia statale che monopolizza gli acquisti di tabacco dagli agricoltori; ha detto -in una mattina di questa settimana, mentre mangiava frutta e beveva caffè in un giardino vicino ai campi di cannabis- Shreif, 65 anni, che ha lavorato per decenni nelle piantagioni di cannabis a Yammoune.

Il clima secco della zona, la sua altezza sopra il livello del mare e le sue sorgenti locali sono ottimali per realizzare alcuni dei migliori prodotti al mondo. I residenti hanno provato a piantare mele, pomodori e patate, ma il più delle volte hanno perso denaro, ha detto. Coltivare patate costa 15 volte tanto quanto la cannabis e si guadagna molto meno. Con la cannabis, il contadino mette semi e acqua e la pianta cresce da sola, ha detto. A Yammoune, un siriano che ha lavorato per sette anni nei campi di cannabis, ha detto che il suo capo libanese lo paga 500 dollari al mese, sette volte lo stipendio medio in Siria.

Ha chiesto che il suo nome non sia divulgato per paura di rappresaglie da parte delle autorità. “L’hashish mi tiene occupato per gran parte dell’anno”.

(da un lancio dell’agenzia AP – Associated Press – del 27/07/2018)