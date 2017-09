Legge concorrenza 2017: tutte le novità in una scheda pratica

Il 29 Agosto 2017 scorso è entrata in vigore la cosiddetta “Legge concorrenza” – Legge 124/2017- che investe vari ambiti di interesse del consumatore. Si tratta in alcuni casi di novità assolute, in altri di adeguamenti a varia giurisprudenza, ed in altri di norme riprese da vecchie disposizioni che non hanno mai visto la luce. In ambito rc-auto, in particolare, vengono introdotte disposizioni che in forma diversa erano presenti già in un articolo contenuto in un decreto legge del 2013 non convertito in legge (art.8 Dl 145/2013), relativamente agli sconti obbligatori e al risarcimento del danno in forma specifica.



Il percorso di questa legge è stato lungo e non tutte le novità annunciate nei mesi scorsi dai vari media sono arrivate in porto. Tra le altre cose, niente riforma del telemarketing, almeno non in questa occasione, e nessuna eliminazione del tacito rinnovo dai contratti di assicurazione danni.

Attenzione perché molte novità rimarranno sulla carta fino all’emanazione delle relative disposizioni attuative.

Tutti i dettagli si trovano sulla nuova scheda pratica Legge concorrenza 2017, una guida alle novità (1) composta da queste voci:

Macroargomenti:

R.C.AUTO

Contratto base

Sconti obbligatori sui contratti

Conseguenze dell’installazione della scatola nera

Sconto in caso di più polizze con guida esclusiva

Risarcimento del danno in forma specifica

Variazioni del premio in caso di sinistro sui preventivi

Maggiore uniformità per le classi di merito interne

Testimoni di sinistri da identificare subito

Tabella unica danno biologico

Rilevazione automatica della mancanza di copertura assicurativa

Durata annuale anche ai contratti per rischi accessori

Massimali più alti per i bus

TELEFONIA, INTERNET, PAY TV

Spese rescissione o trasferimento contratto ad altro operatore dettagliate ed esplicite

Rescissione e migrazione semplici ed immediate, anche per via telematica

24 mesi di durata massima delle offerte promozionali

Servizi di terzi solo col consenso espresso dell’utente

Micropagamenti col telefonino

Donazioni col telefonino

Chiamate a numeri a pagamento, tariffazione dalla risposta

GAS, ELETTRICITA’, ACQUA

Via il servizio di maggior tutela dal Luglio 2019

Offerte per gruppi di acquisto

Rimodulazione dei bonus elettricità e gas

Obbligo rateizzazione delle fatture esorbitanti

Elenco dei venditori di energia elettrica

Fatture acqua con indicazione consumi effettivi

BANCHE

Call center di banche e assicurazioni con tariffazione urbana

Conto corrente base, online le comparazioni

Novità per le polizze assicurative collegate a mutui o finanziamenti

Locazione finanziaria

Altre voci:

PUBBLICITA’ CARTACEA CON REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI

NOTIFICHE POSTALI ATTI GIUDIZIARI, POSSIBILI ANCHE TRAMITE POSTE PRIVATE MUNITE DI LICENZA

SANZIONE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON A NORMA

PREVENTIVI SCRITTI OBBLIGATORI PER PROFESSIONISTI ED AVVOCATI

CONTO CORRENTE DEDICATO PER VERSAMENTI DAL NOTAIO

ATTIVITA’ ODONTOIATRICA, OBBLIGO DI POSSESSO DEL TITOLO

FARMACIE, VENDITA SCORTE CON FOGLIETTO SOSTITUTIVO DIGITALE

ALBERGHI, TOLTO L’IMPEDIMENTO A PRATICARE PREZZI PIU’ BASSI RISPETTO A QUELLI SUI PORTALI DI PRENOTAZIONE

TRASPORTO PUBBLICO, BIGLIETTI ONLINE E INFORMAZIONI DURANTE IL VIAGGIO

EDILIZIA LIBERA, AGGIORNAMENTO CATASTALE ENTRO 30 GIORNI

AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (TAXI, NOLEGGIO CON CONDUCENTE), FUTURA REGOLAMENTAZIONE

Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo

