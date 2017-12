[Italia -Trentino Alto Adige Südtirol] Ordine di Malta OSJ: Giuramento di 37 postulanti

Le mail con estensione ‘emmegipress’ verranno sostituite con ‘reporterspress’. Quindi tutti gli account come direttore@emmegipress.it , da Gennaio 2018, non esisteranno più ed al suo posto ci saranno le seguenti. Prendete nota:

L’acido folico e’ una importante vitamina del complesso B, ovvero la B9, e’ idrosolubile e necessaria per tutte le reazioni di sintesi nel nostro organismo. In particolare e’ necessaria durante il periodo di gravidanza, per un corretto sviluppo del nascituro, e negli adulti perche’ riduce il rischio di malattie cardiovascolari.