[Italia – Toscana] Quando la cronaca diventa polemica per fare politica e non giornalismo

L’articolo che segue è una nostra disamina su dei fatti accaduti. Dunque alle soglie del trentesimo secolo, se pur ancora lontani, accade che la libertà di parola, garantita dalla Costituzione Italiana, viene anche fraintesa, ma c’è chi di questo ne abusa, esprimendosi anche in commenti al limite della legalità. Qual’è l’oggetto del contendere ? Si parte da un gruppo, in un social net ben noto, ove, per una richiesta di cittadini residenti, su una operazione di “sgombero” di alcuni ROM, si è scatenata una polemica a suon di articoli pubblicati su alcuni quotidiani e rilanciati anche su una radio locale.

Leggendo codesti articoli, noi giornalisti di questa redazione, ci siamo chiesti, se i colleghi ricordano come si scrivono quelli di cronaca, poiché essi si suddividono in quattro sottogeneri:

-articolo di cronaca

-articolo d’opinione

-articolo culturale

-articolo specialistico.

Nei quotidiani troviamo non solo articoli di cronaca, legati all’attualità, ma anche d’opinione, che commentano fatti di cronaca, oltre ad articoli un po’ più settoriali, come quelli culturali e specialistici.

Gli articoli di cronaca sono dei testi di tipo informativo e trattano di argomenti attuali, recenti o accaduti nel periodo di tempo in cui vengono pubblicati.

A seconda del contenuto, essi si suddividono in articoli di cronaca:

-politica (eventi o dibattiti politici)

-giudiziaria (processi, indagini ecc.)

-nera (delitti o violenze ecc.)

-rosa (vicende sentimentali o gossip)

-bianca (tematiche di interesse generale)

Leggendo quegli articoli su quei quotidiani, abbiamo il dubbio che, a partire dai documenti a loro disposizione, non hanno identificato bene il fatto, poiché esso si intende nel riportare la cronaca, seguendo le 5 regole fondamentali del giornalismo di informazione, tradizionalmente indicate con le 5W + 1H (secondo la terminologia anglosassone):

1. WHO (chi?): chi sono i personaggi coinvolti?

2. WHAT (che cosa?): che cosa è accaduto?

3. WHERE (dove?): dove si è svolto il fatto?

4. WHEN (quando?): quando si è verificato il fatto?

5. WHY (perché?): quali sono le cause che hanno provocato o favorito il fatto?

Le caratteristiche principali del linguaggio giornalistico di cronaca sono:

-frasi brevi,

-ordine regolare di posizione di soggetto, predicato, complementi

-prevalenza di verbi all’indicativo presente o passato prossimo

-stile semplice, diretto, comprensibile, senza passaggi che possono impedire la comprensione del lettore.

Per il testo di quanto sopra ringraziamo questa fonte.

Ora, sapendo la nozionistica di come si scrive un articolo di cronaca, i testi pubblicati in quei quotidiani rispecchiano in modo perfetto quanto sopra enucleato?

Per quanto concerne i commenti sullo sgombero dal quartiere di alcuni ROM, in una proprietà privata, la cronaca riporta una segnalazione di una persona alle autorità (Sindaco e Presidente del Quartiere). Le suddette istituzioni, verificata la situazione hanno provveduto ad eseguire, con le forze dell’ordine, quanto era necessario.

Il fatto che, poi, in un gruppo di un social net X, alcuni degli iscritti hanno espresso opinioni personali su quanto stava accadendo nella proprietà privata, quel tipo di commento deve rimanere di responsabilità di chi scrive.

Purtroppo, spesso c’è chi dimentica che comunicare (scrivere sui social) comporta una responsabilità, poiché chi scrive amplifica e fa arrivare il suo pensiero anche a persone che, potenzialmente, non si conoscono.

Quindi i social network permettono l’amplificazione del “self publishing pensiero”, quasi una libertà democratica con il concetto “dico quello che voglio, quando voglio”. Il problema nasce quando questa libertà non segue regole di buon comportamento e educazione.

Da ciò non è quindi ammissibile che alcuni media permettono, ai propri collaboratori, nel fomentare diatribe di qualsiasi etnia e spiritualità, come per dire “Io sono pulito, tu sporco, ma sotto lo zerbino tu hai più sporco di altri”.

D’altronde ben sappiamo che, se dovessimo andare nel scavare chi dice non aver lo zerbino sporco, poi ci accorgeremo di quanta immondizia ha anche in casa, nascosta anche negli armadi, stipata in ogni dove, il cui olezzo è talmente forte che, neanche una approfondita pulitura potrebbe togliere quel puzzo nauseabondo.

Noi di reporterspress.it crediamo che esistano persone sui social network le quali stanno costruendo molto, sia nei rapporti personali sia professionali; crediamo che quando qualcuno spara sentenze su un blog, un quotidiano, un profilo personale, accusa tizio o caio che il mondo fa schifo, ma cosa state facendo di veramente utile quando loro stessi ne fanno parte? Noi vi rispondiamo con la frase di Gandhi che diceva: “Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo”.

——————–

A proposito della inclusione dei ROM, leggetevi questi documenti da fonti istituzionali:

OICS: http://www.oics.it/index.php/tutte-le-news/571-finanziamenti-regionali-europei-per-migliorare-le-condizioni-dei-rom-

COMMISSIONE EUROPEA, http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma-integration/italy/national-strategy/national_it.htm

http://www.formez.it/sites/default/files/scheda_rom.pdf

http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/793/Anderini_Racioppo_I%20rom%20nella%20programazione%202014%20-%202020%20Come%20tradurre%20le%20strategie%20le%20strategie%20dei%20Fondi%20Strutturali%20in%20azioni%20concrete.pdf;jsessionid=F2E4CBAB7CCE5F601DA06FAE78EB3284?sequence=1

….cercate su internet e troverete risposte.

Shortlink: