ITALIA – TOSCANA – FIRENZE, OPERAZIONE ANTIBIVACCO ALLE CASCINE

Il Prefetto Lega si congratula per l’importante operazione congiunta per il ripristino della legalità, effettuata alle Cascine. “Ho voluto recarmi personalmente alle Cascine, appena insediata, per rendermi conto della situazione”, ha dichiarato il prefetto Laura Lega. “Ritengo fondamentale per Firenze garantire il massimo controllo di tutte le aree cittadine per assicurarne la piena e serena fruibilità.

L’operazione effettuata va in questa direzione”. “Riguardo all’increscioso episodio occorso ieri ad un gazebo – ha proseguito il prefetto – esprimo ferma condanna per quanto accaduto che non solo è estraneo alla cultura del rispetto dei fiorentini, ma rischia di esasperare un clima che deve essere improntato ad un positivo confronto ed alla costruzione della massima coesione sociale.”

Prefettura Ufficio Stampa