[Italia – Taranto] Ospedale Santissima Annunziata, Ordine di Malta OSJ dona tablet e magliette ai bambini

L’Ordine di Malta OSJ, il 5 Marzo 2019, ha donato ai bambini presenti nel reparto oncologico, dell’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto, un tablet ed una maglietta di una squadra di calcio a scelta tra Inter, Milan e Juventus.

La donazione è avvenuta in collaborazione con l’Associazione Simba Onlus che opera quotidianamente nel reparto, tramite il supporto di Don Thomas Molendini di Santa Magdalena Governatore della Real Casa Paternò Castello di Carcaci, coadiuvato dal Priore della Capitanata S.E. il Cavalier Grande Ufficiale Francesco La Torre accompagnati, e da una piccola rappresentanza dell’Ordine.

Le radici e la tradizione del millenario Ordine di San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri di Malta O.S.J., emergono significativamente in ogni occasione della vita quotidiana. La vocazione dell’Ordine, pur nella sua grande espansione internazionale, è quella di lavorare localmente nel territorio ed ogni singolo Priorato ha il compito ed il dovere di prestare ascolto e soccorso, anche verso le piccole necessità locali.

Un Ordine Cavalleresco storico ed attuale, sempre attento ai problemi umanitari che affliggono il territorio, sempre pronto a dare risposte concrete, solidali e caritatevoli a quelle frange di popolazione o agli enti ed istituzioni locali che necessitano di aiuto.

Un Ordine che non vive di contributi pubblici, ma solo dell’Opera dei suoi nobili Cavalieri che investono tempo e risorse per offrire, direttamente, aiuto vero, concreto e capillare ai bisognosi, ai disagiati, sostenendo altresì, in tutta umiltà, le piccole, ma fondamentali, associazioni, nonché tutti quei soggetti che si fanno interpreti di tali necessità.

L’essere Cavaliere non significa soltanto partecipare ad eventi mondani, ma bensì rimboccarsi le maniche ed operare quotidianamente da buon Cavaliere Cristiano “Per la Fede e l’Utilità dell’Uomo”.

Le grandi opere, nascono dai piccoli passi di uomini e donne resi grandi dal loro cuore, da progetti reali, tangibili e controllabili che nascono quotidianamente nel territorio.

Il prestigioso e storico Ordine di San Giovanni O.S.J.-Cavalieri di Malta è formato da uomini e donne che non hanno una marcia in più, ma solo un cuore più grande ed operoso che stanno altresì manifestando nel “Progetto Porgi un sorriso”, ove il Ministero delle Attività Umanitarie dell’Ordine ed il Priorato della Capitanata in Puglia si sono prodigate per dare sostegno all’Associazione Simba Onlus che opera presso il reparto di pediatria oncologica dell’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Testo rielaborato dall’Ufficio stampa dell’Ordine di Malta OSJ.

Il comunicato stampa è pervenuto dalla Segreteria Magistrale.

