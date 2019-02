[ITALIA] O.S.J. MALTA: OPERE UMANITARIE DEL PRIORATO LOMBARDIA

Il Priorato della Lombardia, nel pomeriggio del 28 Gennaio 2019, ha eseguito una donazione presso l’unica mensa dei poveri di Reggio Emilia, nella Chiesa Santa Croce, a seguito delle scorte quasi finite, dopo le festività natalizie del 2018. Il Marchese Don Silvano Degiorgio di Gaffi, in rappresentanza dei propri confratelli del Priorato della Lombardia, ha raccolto il necessario per l’acquisto di 2000 Kg di pasta che sono stati, immediatamente, consegnati.

I Frati Cappuccini operanti presso il convento della Chiesa Santa Croce, hanno ringraziato il Marchese Don Silvano Degiorgio di Gaffi, Priore della Lombardia, dell’Ordine di Malta O.S.J.

Alla consegna era presente anche il Principe Gran Maestro Sua Altezza Reale Don Thorbjorn Paterno’ Castello di Carcaci (vedasi foto copertina).

L’Ordine di Malta OSJ, giorno dopo giorno, mediante le collaborazioni e le gesta di persone umili, rinnova la propria missione esercitando i propri valori in conformità alle secolari tradizioni su cui è fondata la Cavalleria Cristiana, ovvero: la Fede, la Carità, l’Ospitalità e il Soccorso con lo scopo di diffondere e riconquistare nel mondo gli ideali dell’alta dignità, di moralità e i vincoli di fratellanza tra i Popoli.

Rispettando le proprie radici e lo spirito umanitario per il quale si è scelto di appartenere a un Ordine Cavalleresco fondato, in belligeranza disarmata, circa mille anni fa e che è nato per dare soccorso e rifugio ai pellegrini in Terra Santa, grazie ai propri confratelli.

Testo rielaborato dall’Ufficio Stampa dell’Ordine di Malta OSJ

Cavaliere di Grazia Magistrale, Federico Mattaliano – Giornalista