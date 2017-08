[Italia] Migranti: operativo il decreto Minniti-Orlando, nuove procedure per richiesta di asilo

Nel Febbraio 2017 i ministri Minniti (Interni) e Orlando (Giustizia) presentano al Governo il testo di due decreti: il primo riguarda la sicurezza urbana (con il Daspo urbano), mentre il secondo vuole introdurre nuove misure per accelerare le procedure per l’asilo, da parte dei migranti, che decidono di fare richiesta in Italia. Gli attuali CIE (Centri di identificazione ed espulsione) diventeranno Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), e saranno dislocati in ogni regione, per un totale di venti centri sparsi per tutto il territorio nazionale.

I centri non ospiteranno più di cento persone, sorgeranno lontano dalle città e, ove presenti, anche vicino agli aeroporti.

I posti totali saranno 1600 e i centri si occuperanno di offrire alloggio ai migranti, smistati dopo la prima accoglienza, in attesa dell’esame della richiesta di asilo.

Il decreto prevede la creazione di sezioni speciali, formate da magistrati con una profonda conoscenza del fenomeno migratorio, dedicate interamente alle richieste di asilo e ai rimpatri.

Fine prima parte

